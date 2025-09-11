Logo strona główna
Świat

Krok w stronę pojednania? Książę Harry spotkał się z królem Karolem

Książę Harry
Książę Harry przyjechał do Clarence House w Londynie
Źródło: Reuters
Doszło do spotkania księcia Harry'ego z królem Karolem. Agencja Reutera twierdzi, że pierwsze od 20 miesięcy spotkanie może być krokiem do zakończenia głośnego konfliktu między członkami brytyjskiej rodziny królewskiej.

Harry, książę Sussexu, ostatni raz widział swojego ojca w lutym 2024 roku, krótko po ogłoszeniu, że król jest leczony z powodu choroby nowotworowej. Pałac Buckingham potwierdził, że 76-letni Karol spotkał się z synem na prywatnym przyjęciu w Clarence House w Londynie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Książę Harry: to bardzo smutne, że nie będę mógł pokazać dzieciom mojej ojczyzny

40-letni Harry udał się następnie na londyńskie zawody Invictus Games. Zapytany przez dziennikarzy o ojca, odpowiedział, że "ma się świetnie".

Jak podała stacja BBC, w ostatnim czasie "pojawiły się oznaki, że napięcie między ojcem a synem słabną i pojednanie jest coraz bardziej prawdopodobne".

Książę Harry
Książę Harry
Źródło: NEIL HALL/PAP/EPA

Harry przyleciał do Wielkiej Brytanii w poniedziałek i od tego czasu odbywa serię spotkań. Odwiedził między innymi ośrodek badawczy specjalizujący się w leczeniu ofiar urazów doznanych w wyniku eksplozji.

Konflikt i próby pojednania

Odkąd Harry i jego żona Meghan przeprowadzili się do Kalifornii w 2020 roku, gdzie obecnie mieszkają z dwójką dzieci, przy każdej okazji - w wywiadach, filmach dokumentalnych i autobiografii - krytykują rodzinę królewską.

Harry wygłosił kilka szczególnie ostrych komentarzy pod adresem Karola i księcia Williama, starszego brata i następcy tronu. Agencja Reutera przypomina, że konflikt doprowadził do całkowitego rozpadu ich relacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czytelnicy wyliczają błędy we wspomnieniach Harry'ego. "Zaczynasz wątpić w 'jego prawdę'"
Kultura i styl
Książę Harry przed sądem w Londynie
Konflikt w fundacji księcia Harry'ego. Jej szefowa mówi o "nękaniu i zastraszaniu"
Książę Harry przed sądem w Londynie
Ubiegając się o wizę, miał zataić fakt zażywania narkotyków. Dokumenty

W maju po przegranej batalii sądowej z rządem brytyjskim o prawo do ochrony, Harry powiedział, że chciałby się pojednać z rodziną. - Oczywiście niektórzy członkowie mojej rodziny nigdy mi nie wybaczą napisania książki. Oczywiście nigdy mi nie wybaczą wielu rzeczy, ale wiecie, bardzo chciałbym pojednania z rodziną. Nie ma sensu dalej walczyć. A życie jest cenne - przyznał w wywiadzie dla BBC.

- Nie wiem, ile jeszcze zostało czasu mojemu ojcu. Nie chce ze mną rozmawiać ze względów bezpieczeństwa, ale byłoby miło się pogodzić - mówił wtedy.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: NEIL HALL/PAP/EPA

Wielka Brytania Brytyjska rodzina królewska Książę Harry Król Karol III
