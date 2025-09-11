Krok w stronę pojednania? Książę Harry spotkał się z królem Karolem

Książę Harry przyjechał do Clarence House w Londynie Źródło: Reuters

Harry, książę Sussexu, ostatni raz widział swojego ojca w lutym 2024 roku, krótko po ogłoszeniu, że król jest leczony z powodu choroby nowotworowej. Pałac Buckingham potwierdził, że 76-letni Karol spotkał się z synem na prywatnym przyjęciu w Clarence House w Londynie.

40-letni Harry udał się następnie na londyńskie zawody Invictus Games. Zapytany przez dziennikarzy o ojca, odpowiedział, że "ma się świetnie".

Jak podała stacja BBC, w ostatnim czasie "pojawiły się oznaki, że napięcie między ojcem a synem słabną i pojednanie jest coraz bardziej prawdopodobne".

Harry przyleciał do Wielkiej Brytanii w poniedziałek i od tego czasu odbywa serię spotkań. Odwiedził między innymi ośrodek badawczy specjalizujący się w leczeniu ofiar urazów doznanych w wyniku eksplozji.

Konflikt i próby pojednania

Odkąd Harry i jego żona Meghan przeprowadzili się do Kalifornii w 2020 roku, gdzie obecnie mieszkają z dwójką dzieci, przy każdej okazji - w wywiadach, filmach dokumentalnych i autobiografii - krytykują rodzinę królewską.

Harry wygłosił kilka szczególnie ostrych komentarzy pod adresem Karola i księcia Williama, starszego brata i następcy tronu. Agencja Reutera przypomina, że konflikt doprowadził do całkowitego rozpadu ich relacji.

W maju po przegranej batalii sądowej z rządem brytyjskim o prawo do ochrony, Harry powiedział, że chciałby się pojednać z rodziną. - Oczywiście niektórzy członkowie mojej rodziny nigdy mi nie wybaczą napisania książki. Oczywiście nigdy mi nie wybaczą wielu rzeczy, ale wiecie, bardzo chciałbym pojednania z rodziną. Nie ma sensu dalej walczyć. A życie jest cenne - przyznał w wywiadzie dla BBC.

- Nie wiem, ile jeszcze zostało czasu mojemu ojcu. Nie chce ze mną rozmawiać ze względów bezpieczeństwa, ale byłoby miło się pogodzić - mówił wtedy.

