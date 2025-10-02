Logo strona główna
Świat

Koniec samozwańczego królestwa? Policja weszła na teren obozowiska

Tabliczka w obozowisku w Jedburgh
Szkocja. Nielegalne obozowisko w Jedburgh
Źródło: Reuters
21-letnia Amerykanka zniknęła z domu, by dołączyć do działającej w Szkocji grupy o nazwie Królestwo Kubala, mającej wszelkie cechy sekty. Matka kobiety twierdzi, że jej córka "ma całkowicie wyprany mózg" i apeluje o jej deportację do USA. Członkowie samozwańczego "królestwa" stworzyli obozowisko w lesie na pograniczu Szkocji i Anglii. W czwartek rano portal stacji Sky News podał, że zostali stamtąd eksmitowani.
Kluczowe fakty:
  • Rodzina zgłosiła zaginięcie 21-letniej Kaury Taylor. Młoda kobieta dołączyła do grupy określającej się jako Królestwo Kubala.
  • Amerykanka twierdzi, że nie zaginęła, tylko uciekła od rodziny, i jest "służącą" osób przedstawiających się jako "król" i "królowa".
  • Królestwo Kubala ma wszystkie cechy sekty, grupa stworzyła nielegalny obóz w szkockim lesie.
  • Matka 21-latki zaapelowała o deportację córki ze Szkocji.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Sprawę Kaury Taylor, której zaginięcie rodzina zgłosiła w maju, media nagłośniły trzy miesiące później. Brytyjski "The Independent" podał w sierpniu, że Teksanka z Dallas mieszka w tak zwanym Królestwie Kubala w lesie w Jedburgh, w połowie drogi między Newcastle i Edynburgiem.

Wkrótce sama 21-latka odniosła się do doniesień o jej zaginięciu w mediach społecznościowych. "Jestem bardzo szczęśliwa z moim królem i królową i nigdy nie zaginęłam. Uciekłam od bardzo agresywnej, toksycznej rodziny" - napisała na Facebooku kobieta. Mianem "króla" określa się pochodzący z Ghany były śpiewak operowy i agent PR Kofi Offeh. To on stoi na czele grupy zamieszkującej w szkockim lesie - wyjaśnia portal Sky News. Amerykanka ma być "służącą" w obozie.

Jedburgh. Członkowie Królestwa Kubala
Jedburgh. Członkowie Królestwa Kubala
Źródło: Jane Barlow/PAP/EPA

Samozwańczy król w szkockim lesie

Offeh wraz ze swoją partnerką Jean Gasho - wspomnianą "królową" - przeniósł się do Szkocji z północno-wschodniej Anglii. W internecie można znaleźć film z ich 21-letnią "służącą", Amerykanką. Mężczyzna mówi: "kupiłem cię za pewną cenę", a w dalszej części tego samego nagrania Kaura Taylor przysięga wierność swoim "mistrzom".

Areszt nastolatki za "obejrzenie wpisu"? Nie tego dotyczy śledztwo

FAŁSZAreszt nastolatki za "obejrzenie wpisu"? Nie tego dotyczy śledztwo

Zuzanna Karczewska
"Kosmita z Syriusza" zatrzymany

"Kosmita z Syriusza" zatrzymany

Redakcja brytyjskiej telewizji Sky News rozmawiała z matką Kaury Taylor, Melbą Whitehead, która zaapelowała do władz o pilną deportację jej córki do USA. Kobieta twierdzi, że sekta ze Szkocji zaczęła kontaktować się z jej córką w okresie, gdy ta miała 19 lat i popadła w konflikt z rodziną. Zapewnili jej pieniądze na podróż. - Wykorzystali fakt, że była wściekła, żeby zachęcić ją do ucieczki. Wykorzystali fakt, że była bez grosza - powiedziała Whitehead.

Zapytana, czy uważa, że Taylor została zmuszona do opuszczenia Stanów Zjednoczonych, odpowiedziała: - Wiem o tym. Ma całkowicie wyprany mózg. To sekta. Pierwszą rzeczą, jaką robi sekta, jest oddzielenie cię od tych, którzy cię kochają - dodała.

Tabliczka w obozowisku w Jedburgh
Tabliczka w obozowisku w Jedburgh
Źródło: Jane Barlow/PAP/EPA

Sama Taylor w rozmowie ze Sky News ponownie stwierdziła, że nie została uprowadzona i nie należy do sekty. - Inni mnie nie obchodzą. Ludzie, którym zależy na moim dobru, wiedzą, dlaczego tu jestem - stwierdziła.

Lider "królestwa" nie odpowiedział na pytanie reporterów stacji o to, czy zmusił 21-latkę do przyjazdu do Szkocji. Pytany, czy poddał Amerykankę indoktrynacji, odpowiedział: - To jest królestwo… Pranie mózgu to najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek przytrafiła się człowiekowi, jeśli pochodzi z właściwego źródła. Mózg każdego człowieka musi zostać przemyty prawością.

"Mózg każdego człowieka musi zostać przemyty prawością" - twierdzi przywódca Królestwa Kubali, pytany o indoktrynowanie członków grupy.
"Mózg każdego człowieka musi zostać przemyty prawością" - twierdzi przywódca Królestwa Kubali, pytany o indoktrynowanie członków grupy.
Źródło: Jane Barlow/PAP/EPA

Szkocka policja poinformowała Sky News, że funkcjonariusze zamierzają "nawiązać kontakt z zaangażowaną osobą" po "otrzymaniu zgłoszenia budzącego obawy". Rachael Reign, stojąca za inicjatywą Surviving Universal UK, która pomaga ofiarom nadużyć ze strony organizacji religijnych, w rozmowie ze Sky News zauważyła, że Królestwo Kubala ma wszystkie cechy sekty. W opinii ekspertki trudno jednak pomóc komuś, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, że potrzebuje wsparcia.

Królestwo Kubala eksmitowane z obozowiska

Kierowana przez Offeha grupa podaje się za zaginione hebrajskie plemię, którego celem jest odzyskanie ziemi rzekomo im odebranej po tym, jak królowa Elżbieta I wypędziła z Anglii czarnoskórych jakobitów. Jego szkocki obóz obecnie "znajduje się w centrum batalii prawnej" po doręczeniu nakazów eksmisji z terenów komunalnych i prywatnych - podaje Sky News.

W czwartek rano portal stacji podał, że członkowie samozwańczego plemienia zostali eksmitowani z obozowiska. - Ta grupa najwyraźniej przybyła do Jedburgh kilka miesięcy temu - powiedział reporterowi miejscowy radny Scott Hamilton. - Doszło do złamania prawa. Doszło do złamania zasad - podkreślił.

Co robić, gdy przypuszczasz, że bliska ci osoba jest pod wpływem sekty

Co można zrobić, kiedy przypuszczamy, że bliska nam osoba może mieć kontakt z sektą? Porady znajdziemy na stronie internetowej polskiej policji. "Nie wpadaj w panikę. Twoje działanie musi być dokładnie przemyślane. Jeśli pozwolisz, by o Twoim zachowaniu zadecydowały emocje, to przegrasz. Odpowiednio rozpoznaj zjawisko. Jeśli bliska osoba spotkała rzeczywiście nowych ludzi, a przypuszczasz, że to sekta, to zamiast zaczynać polemikę, dowiedz się czegoś o nich" - czytamy.

Wśród porad wymienia się też utrzymywanie dobrego kontaktu z bliskim, zbieranie informacji. I zadawanie pytań samemu sobie. "Co się właściwie dzieje w moim domu? Co to za grupa, kto i po co ją założył? Czy można aż tak wpłynąć na człowieka? Jak oni mu to zrobili? Co mam robić w tej sytuacji?" - radzi policja.

Ksiądz z grupą "o znamionach sekty" nie chce opuścić kościoła. Kuria idzie do sądu
Dowiedz się więcej:

Ksiądz z grupą "o znamionach sekty" nie chce opuścić kościoła. Kuria idzie do sądu

Katowice

Autorka/Autor: Maciej Wacławik

Źródło: Sky News, The Independent, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jane Barlow/PAP/EPA

Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
