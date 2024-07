Keir Starmer, lider brytyjskiej Partii Pracy, z łatwością obronił swój mandat w czwartkowych wyborach do brytyjskiej Izby Gmin. Wobec zdecydowanego zwycięstwa laburzystów, Starmer w piątek otrzyma od króla Karola III misję stworzenia nowego rządu. Mandat zdobył też były lider laburzystów Jeremy Corbyn.

Keir Starmer, który od 2015 roku reprezentuje londyński okręg Holborn and St Pancras, zdobył prawie 18 tysięcy głosów - o ponad 11,5 tysiąca więcej niż zdobywca drugiego miejsca, kandydat niezależny.

Starmer powiedział, że zdobyty mandat to dla niego "wielka odpowiedzialność" i zapowiedział, że od razu weźmie się do pracy, by ulepszać Wielką Brytanię.