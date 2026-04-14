Świat

"Wiele osób nie zrozumiało". Vance skomentował aferę z grafiką Trumpa

W rozmowie z Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance skomentował atak Donalda Trumpa na papieża Leona XIV. Tłumaczył też grafikę, która - w odbiorze wielu osób - przedstawiała prezydenta USA jako Jezusa, przez co wywołała oburzenie. Po porażce Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych chwalił współpracę z nim i tłumaczył, że słusznie go popierał.

J.D. Vance podkreślił w rozmowie z Fox News, że "Viktor Orban to wspaniały facet, który wykonuje świetną robotę" i ocenił, że jego 16-letnie rządy na Węgrzech przyniosły "fundamentalne zmiany" w tym kraju.

- Jednym z powodów, dla których zdecydowaliśmy się wyrazić poparcie, nie jest to, że nie umiemy analizować sondaży. Z pewnością wiedzieliśmy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Viktor przegra te wybory. Zrobiliśmy to, ponieważ jest jednym z niewielu europejskich przywódców, którzy byli gotowi przeciwstawić się biurokracji w Brukseli, która wyrządza Stanom Zjednoczonym bardzo, bardzo wiele zła - mówił Vance, który 7 kwietnia, kilka dni przed wyborami, zachęcał w Budapeszcie do głosowania na Orbana.

Wiceprezydent podkreślił, że wsparcie dla Orbana "było słuszne". - By stać u boku osoby, która stała przy nas przez bardzo długi czas - dodał. - Nie chodziło więc tu o Rosję i co do zasady nie chodziło o Europę. Chodziło o USA i o to, że to dobry partner zarówno dla mnie i dla prezydenta (Donalda Trumpa), ale też dla Stanów Zjednoczonych - kontynuował wiceprezydent.

Podkreślił, że jest mu przykro z powodu przegranej Orbana i wyraził przekonanie, że USA będą utrzymywać dobrą współpracę z następnym rządem w Budapeszcie.

Vance o ataku Trumpa na papieża i aferze z grafiką

- Jeśli chodzi o nieporozumienie z Watykanem, to będzie się zdarzać od czasu do czasu. Myślę, że to co do zasady jest dobre, że papież jest orędownikiem spraw, na których mu zależy, ale czasami będą między nami nieporozumienia w kwestiach polityki - powiedział Vance, który w 2019 roku przeszedł na katolicyzm.

- Z pewnością uważam, że w pewnych przypadkach najlepiej byłoby, gdyby Watykan skupił się na kwestiach moralności, kwestiach dotyczących tego, co dzieje się w Kościele katolickim, by pozwolił prezydentowi określać amerykańską politykę publiczną - dodał.

Zaznaczył, że papież ma krytyczne podejście do amerykańskiej polityki imigracyjnej. - Ale koniec końców amerykańska polityka imigracyjna jest określana przez prezydenta Donalda Trumpa - powiedział Vance.

Dzień wcześniej prezydent Trump ostro skrytykował głowę Kościoła katolickiego we wpisie na platformie Truth Social i podczas późniejszej rozmowy z dziennikarzami. Dodał, że znacznie bardziej lubi brata papieża, Louisa Prevosta, niż jego, bo Louis "jest w pełni MAGA".

W poniedziałek Trump powiedział, że nie ma za co przepraszać papieża Leona XIV i nie wycofa swojej krytyki pod jego adresem. Stwierdził też, że zamieszczona przez niego grafika ukazująca go w szatach Jezusa w rzeczywistości przedstawiała go jako lekarza, a nie Chrystusa.

Odnosząc się do tej grafiki, Vance powiedział, że był to dowcip. - Oczywiście (Donald Trump) usunął to, bo uznał, że wiele osób nie zrozumiało jego poczucia humoru - dodał wiceprezydent USA.

Vance: osiągnęliśmy pewien postęp w negocjacjach z Iranem

Vance odniósł się też do weekendowych negocjacji z Iranem, które odbyły się w Islamabadzie. Przekazał, że podczas rozmów osiągnięto pewien postęp, a teraz piłka jest po stronie Irańczyków.

- Osiągnęliśmy pewien postęp w negocjacjach. Pytanie, czy Irańczycy wykażą się teraz wystarczającą elastycznością, czy zaakceptują krytycznie ważne sprawy, których się domagamy, by to załatwić - powiedział Vance, który brał udział w sobotnich rozmowach w stolicy Pakistanu.

Wiceprezydent ocenił, że Irańczycy "zbliżyli się w kierunku" Amerykanów, "lecz nie zbliżyli się wystarczająco". - To, czy będziemy mieć następne rozmowy, czy ostatecznie się dogadamy... Naprawdę sądzę, że piłka jest po stronie Irańczyków, bo my przedłożyliśmy (im) wiele - podkreślił Vance.

Dodał, że Stany Zjednoczone "zdobyły pewną wiedzę" na temat sposobu negocjacji prowadzonych przez Irańczyków. Oświadczył, że amerykańska delegacja zdecydowała się opuścić rozmowy, ponieważ uznała, że obecni tam Irańczycy nie byli upoważnieni do zawarcia umowy.

Podkreślił, że USA chcą, by cieśnina Ormuz została "całkowicie otwarta", a Iran musi pozbyć się wzbogaconego uranu. - Chcielibyśmy całkowicie usunąć ten materiał z tego kraju, tak aby Stany Zjednoczone miały nad nim kontrolę - powiedział Vance.

pc

Świątek pierwszy raz o nowym trenerze. Już widzi efekty
