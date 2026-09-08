Świat Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów Oprac. Kuba Koprzywa |

Węgry zdecydowały o wydaleniu rosyjskich dyplomatów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Orban przekazała, że zgodnie z jej instrukcjami urzędnik resortu "poinformował ambasadora Rosji na Węgrzech, że według oceny władz węgierskich 10 członków rosyjskiej misji dyplomatycznej prowadziło na terenie Węgier działania, które są niedopuszczalne dla dyplomatów na mocy konwencji wiedeńskiej".

Rosyjscy dyplomaci wydaleni z Węgier

"W związku z tym strona węgierska wezwała te osoby do opuszczenia Węgier. Decyzja ta ma na celu ochronę bezpieczeństwa i suwerenności Węgier" - zaznaczyła szefowa MSZ Węgier.

Orban podkreśliła, że decyzja nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. "Węgry zamierzają kontynuować niezbędny dialog oparty na wzajemnym szacunku i przestrzeganiu zasad" - dodała.

Acting on my instructions, on Tuesday the relevant official from the Ministry of Foreign Affairs informed the Russian ambassador to Hungary that, according to the assessment of the Hungarian authorities, 10 members of the Russian mission had engaged in activities in Hungary that… — Anita Orban (@_OrbanAnita) September 8, 2026 Rozwiń

Orban nie sprecyzowała, w jakim czasie Rosjanie mają opuścić Węgry ani charakteru ich działań, choć sformułowanie o prowadzeniu działań niezgodnych z konwencją wiedeńską zazwyczaj oznacza szpiegostwo. Według strony internetowej węgierskiego MSZ, do tej pory akredytowany personel dyplomatyczny ambasady Rosji w Budapeszcie liczył 47 osób.

Rządzący od maja tego roku gabinet Petera Magyara zasadniczo zmienił politykę wobec Rosji w stosunku do tej prowadzonej przez jego poprzednika - Viktora Orbana, która na wielu polach uważana była za prorosyjską. Poprzedni rząd notorycznie dążył do zablokowania bądź spowolnienia unijnych sankcji na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę.

W reakcji na decyzję o wydaleniu swoich dyplomatów rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło, że podejmie stosowne kroki odwetowe, zaznaczając, że odpowiedź Rosji będzie ostra i bolesna dla Węgier.

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku reguluje zasady pracy dyplomatów. Określa zasady nawiązywania stosunków dyplomatycznych, a także prawa i obowiązki ambasadorów oraz personelu ambasad.