Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Orban rozmawiał z Putinem. "Przygotowania idą pełną parą"

Viktor Orban i Władimir Putin
Trump: spotkanie z Putinem ma się odbyć w ciągu dwóch tygodni
Źródło: Reuters
Premier Węgier Viktor Orban przekazał, że rozmawiał z Władimirem Putinem przed planowanym spotkaniem prezydenta USA z Putinem w Budapeszcie. Kreml przekazał, że w sprawie spotkania jest jeszcze "wiele do ustalenia".

"Właśnie rozmawiałem z prezydentem Rosji. Przygotowania idą pełną parą" - napisał na platformach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban, odnosząc się do planowanego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina w stolicy Węgier.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump gra Tomahawkami dla Ukrainy. "Potrzebujemy ich"

Trump gra Tomahawkami dla Ukrainy. "Potrzebujemy ich"

Trump o relacji z Putinem. "Kto by pomyślał..."

Trump o relacji z Putinem. "Kto by pomyślał..."

Wcześniej w piątek, w wywiadzie dla radia publicznego, Orban, zapowiadając rozmowę z Putinem, ocenił, że "Budapeszt jest obecnie w zasadzie jedynym miejscem w Europie, gdzie takie spotkanie może się odbyć". - Od trzech lat Węgry są jedynym krajem konsekwentnie i otwarcie opowiadającym się za pokojem - twierdził.

- Wszyscy w Unii Europejskiej są za wojną, więc do tej pory byli pomijani w przygotowaniach. Najważniejsze teraz, aby Unia Europejska broniła swoich interesów i otworzyła kanał dyplomatyczny między stronami - podkreślił węgierski premier, przekonując, że Unia "potrzebuje strategii pokojowej i powinna pomóc prezydentowi USA, a następnie samodzielnie negocjować z Rosjanami" - mówił w wywiadzie.

Jeszcze "wiele do ustalenia"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił w piątek, że spotkanie Putina i Trumpa może się odbyć w ciągu dwóch tygodni lub później, ale zanim zostanie określona konkretna data, pozostaje "wiele do ustalenia" - przekazała agencja Reutera.

Pieskow dodał, że rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i sekretarz stanu USA Marco Rubio będą musieli się spotkać i ustalić termin spotkania oraz omówić wiele kwestii przed szczytem.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto oświadczył wcześniej tego dnia, że odbył już w tej sprawie rozmowy z ministrem Ławrowem, zastępcą sekretarza stanu USA Christopherem Landauem oraz doradcą Putina Jurijem Uszakowem.

"Węgry, konsekwentnie opowiadające się za pokojem od początku wojny na Ukrainie, są gotowe gościć szczyt USA-Rosja. Zapewnimy wszelkie warunki do produktywnych rozmów, aby pokój mógł wreszcie powrócić do Europy" - zapewnił na X dyplomata.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek po rozmowie telefonicznej z Putinem, że spotka się z nim w Budapeszcie. Rozmowy mają nastąpić po "spotkaniu delegacji wysokiego szczebla obu krajów" w przyszłym tygodniu. Trump napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że w trakcie spotkania na Węgrzech przywódcy spróbują "położyć kres 'niesławnej' wojnie między Rosją a Ukrainą".

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI KOCHETKOV

Udostępnij:
TAGI:
WęgryViktor OrbanRosjaWładimir PutinUSADonald Trump
Czytaj także:
Policja zatrzymali 58-latka, który żądając pieniędzy groził wysadzeniem domu
Na parapecie zostawił butlę gazową. Zagroził wysadzeniem domu
Katowice
Karol Nawrocki
Co z oświadczeniem majątkowym prezydenta?
BIZNES
Wołodymyr Żurawlow w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Tak zareagował, gdy usłyszał wyrok
Polska
Hiszpańska policja
Dzieło Picassa zaginęło w drodze na wystawę
Świat
Zespół Wilamowice
Prezydent zawetował ustawę. Mamy odpowiedź władz Wilamowic - po wilamowsku
Martyna Nowosielska-Krassowska
Konkret24. Czy "prezydent może zamknąć "wszystkie granice?
FAŁSZSellin o prezydencie: może zamknąć "wszystkie granice". O jednym zapomniał
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Kluczowa wygrana Paolini. WTA Finals o włos
EUROSPORT
Stewardessa kazała przesiąść się mężczyźnie, bo miał miejsce obok niepełnoletniego chłopca
Linie lotnicze poprosiły zmarłą stewardesę o dokumenty. Rodzina odesłała akt zgonu
Świat
20250630
Konferencja "BCC For The Future. Liderzy Jutra 2025" już za kilka dni
BIZNES
winda schody klatka schodowa shutterstock_2566399981
Ciało kobiety w windzie. Znajomi 27-latki oskarżeni
Kraków
dziecko puder zasypka johnson shutterstock_1770679760
Talk dla dzieci zanieczyszczony azbestem narażał na raka. Poszkodowani pozywają znany koncern
Zdrowie
Magdalena Andruszkiewicz wróciła z Indii z dwoma złotymi medalami
Udar przed trzydziestką, medal za medalem. "Jak ja bym chciała tańczyć"
Rafał Kazimierczak
Kobieta urodziła synka (zdjęcie ilustracyjne)
Dziecko przyszło na świat na parkingu przed szpitalem
Katowice
pap_20251002_082
Tusk: sprawa zamknięta
Polska
imageTitle
Nie wpuszczą na trybuny izraelskich kibiców. Premier pisze o "złej decyzji"
EUROSPORT
Zatrzymano też trzech mężczyzn
Mieli czerpać zyski z nierządu. Zatrzymana kobieta i trzech mężczyzn
Lublin
Rób rodziny Fryderyka Chopina na Starych Powązkach w remoncie
Grób rodziców Chopina pod folią? Sprawdziliśmy
WARSZAWA
Na strzelnicy odbywały się policyjne ćwiczenia
Kobieta postrzelona w lesie przy strzelnicy. Decyzja prokuratury
Olsztyn
Ćwiczenia strażaków zamieniły się w prawdziwą akcję
Ćwiczenia przerodziły się w prawdziwą akcję. Płonęła śmieciarka
Łódź
Wizerunek osoby w kryzysie bezdomności wygenerowany przez AI
Policja: ten "dowcip" wcale nie jest śmieszny, porozmawiajcie z dziećmi
Najnowsze
Przyszli wesprzeć proboszcza
Ksiądz stanął przed sądem. Do winy się nie przyznaje
Białystok
Nord Stream 2
Polska nie wyda podejrzanego. "Po pierwsze, jest pan wolny"
Polska
Silny wiatr
Ulewy, silny wiatr, a nawet burze. IMGW ostrzega tę część kraju
METEO
W budynku mieszkalnym w Bukareszcie doszło do potężnej eksplozji
Ogromna wyrwa po wybuchu. Są zabici, kilkanaście osób rannych
Świat
Typhon - lądowa wyrzutnia pocisków Tomahawk
Postrach Rosjan. Tomahawk już wygrywał wojny
Maciej Michałek
imageTitle
Nie ma nagrania ani zdjęcia. Znaleźli dowód na rekord
EUROSPORT
Łosie na jednej z posesji w Mikołajkach. Skusiły się na jabłka
Przyszły na "śniadanie prosto z drzewa"
Olsztyn
42-latek podejrzany o serię podpaleń aut z ukraińskimi rejestracjami
Mają podejrzanego o serię podpaleń aut. Wziął na celownik te z ukraińskimi rejestracjami
Trójmiasto
Roman Giertych
Giertych dostanie odszkodowanie za akcję CBA
Polska
Ministerstwo Zdrowia
Zielone światło dla wydatków na zdrowie. Pieniędzy więcej, ale i tak zabraknie
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica