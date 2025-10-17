Orban rozmawiał z Putinem. "Przygotowania idą pełną parą"

Trump: spotkanie z Putinem ma się odbyć w ciągu dwóch tygodni Źródło: Reuters

"Właśnie rozmawiałem z prezydentem Rosji. Przygotowania idą pełną parą" - napisał na platformach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban, odnosząc się do planowanego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina w stolicy Węgier.

Wcześniej w piątek, w wywiadzie dla radia publicznego, Orban, zapowiadając rozmowę z Putinem, ocenił, że "Budapeszt jest obecnie w zasadzie jedynym miejscem w Europie, gdzie takie spotkanie może się odbyć". - Od trzech lat Węgry są jedynym krajem konsekwentnie i otwarcie opowiadającym się za pokojem - twierdził.

- Wszyscy w Unii Europejskiej są za wojną, więc do tej pory byli pomijani w przygotowaniach. Najważniejsze teraz, aby Unia Europejska broniła swoich interesów i otworzyła kanał dyplomatyczny między stronami - podkreślił węgierski premier, przekonując, że Unia "potrzebuje strategii pokojowej i powinna pomóc prezydentowi USA, a następnie samodzielnie negocjować z Rosjanami" - mówił w wywiadzie.

Jeszcze "wiele do ustalenia"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił w piątek, że spotkanie Putina i Trumpa może się odbyć w ciągu dwóch tygodni lub później, ale zanim zostanie określona konkretna data, pozostaje "wiele do ustalenia" - przekazała agencja Reutera.

Pieskow dodał, że rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i sekretarz stanu USA Marco Rubio będą musieli się spotkać i ustalić termin spotkania oraz omówić wiele kwestii przed szczytem.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto oświadczył wcześniej tego dnia, że odbył już w tej sprawie rozmowy z ministrem Ławrowem, zastępcą sekretarza stanu USA Christopherem Landauem oraz doradcą Putina Jurijem Uszakowem.

📞 Preparations in full swing—just spoke with Yuri Ushakov, Foreign Policy Advisor to President Putin. pic.twitter.com/RqTc4msgK1 — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) October 17, 2025 Rozwiń

"Węgry, konsekwentnie opowiadające się za pokojem od początku wojny na Ukrainie, są gotowe gościć szczyt USA-Rosja. Zapewnimy wszelkie warunki do produktywnych rozmów, aby pokój mógł wreszcie powrócić do Europy" - zapewnił na X dyplomata.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek po rozmowie telefonicznej z Putinem, że spotka się z nim w Budapeszcie. Rozmowy mają nastąpić po "spotkaniu delegacji wysokiego szczebla obu krajów" w przyszłym tygodniu. Trump napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że w trakcie spotkania na Węgrzech przywódcy spróbują "położyć kres 'niesławnej' wojnie między Rosją a Ukrainą".