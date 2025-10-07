Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Fidesz oskarża Ukrainę o ingerencję w wybory. Powołuje się na artykuł w prorządowym portalu

Viktor Orban
Donald Tusk i Viktor Orban na szczycie UE w Kopenhadze
Premier Węgier i węgierski minister spraw zagranicznych oskarżają główną partię opozycyjną o to, że są agentami Ukrainy, a Kijów - o to, że ingeruje w wybory. Jak doniosły węgierskie prorządowe media, aplikacja mobilna TISZY miała być rozwijana przez ukraińską firmę. Partia TISZA odpowiedziała.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto oskarżył we wtorek Kijów o ingerowanie w proces wyborczy poprzez główną partię opozycyjną kraju - TISZĘ. Również węgierski premier Viktor Orban powiązał TISZĘ z Ukrainą i oskarżył partię o "zobowiązania" wobec Kijowa.

- Ukraina jest głęboko zaangażowana w wywieranie wpływu na wybory parlamentarne na Węgrzech w 2026 roku i jest oczywiste, że próbuje to zrobić za pośrednictwem partii TISZA - powiedział w opublikowanym na Facebooku nagraniu Szijjarto.

Polityk odniósł się do doniesień prorządowego portalu Index, który napisał, że w tworzenie aplikacji mobilnej TISZY mogła być zaangażowana firma z Ukrainy. W artykule napisano też, że z aplikacji wyciekły dane osobowe 18 tysięcy użytkowników.

TISZA - w udostępnionym portalowi Telex komunikacie - zaprzeczyła oskarżeniom. "Nie doszło do żadnego wycieku danych. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem" - napisano. TISZA dodała, że ukraińska firma PettersonApps nie brała udziału w rozwoju aplikacji, którą - jak podkreślono - stworzyli węgierscy eksperci.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Robert Kalinak, Denys Szmyhal
Niespodziewany ruch słowackiego rządu. Chodzi o Ukrainę
Viktor Orban
Nie chcą euro. "Unia Europejska się rozpada"
BIZNES
Viktor Orban
"Duży krok". Gratulacje z Budapesztu

Politycy Fideszu nazywają siebie "rządem narodowym"

Jak stwierdził Szijjarto, sprawa aplikacji potwierdza, że Ukraina ingeruje w węgierskie wybory. Ostrzegł, że celem Ukrainy jest "ukształtowanie wyniku wyborów na Węgrzech w taki sposób, aby lepiej służył on jej interesom".

- Jeśli rząd narodowy pozostanie u władzy, decyzje Węgier będą służyć wyłącznie węgierskim interesom narodowym. Oznacza to, że Ukraina nie zostanie członkiem Unii Europejskiej. Nie pozwolimy Brukseli na uwolnienie ukraińskich mafii, produktów rolnych niskiej jakości ani wciągnięcie Unii Europejskiej w wojnę - zapewnił szef węgierskiej dyplomacji.

W jego ocenie "marionetkowy rząd brukselski" w Budapeszcie usunąłby wszelkie przeszkody na drodze Ukrainy do UE, dlatego "jasne jest, czego Kijów chce od naszych wyborów i za pośrednictwem kogo zamierza to osiągnąć".

Premier Orban, odnosząc się do informacji portalu Index, napisał na Facebooku: "TISZA: zrobiona na Ukrainie".

"Ukraińskie powiązania TISZY stają się jasne. Można debatować o świecie, o sprawach kraju, o polityce zagranicznej i można myśleć inaczej, (...) ale nie da się prowadzić polityki zagranicznej, jeśli zobowiąże się do posłuszeństwa obcemu państwu. I nie da się prowadzić polityki zagranicznej, jeśli w czasie wojny dostosowywanie się do innych jest ważniejsze niż interesy ojczyzny" - stwierdził węgierski premier.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Andrej Babisz
Andrej Babisz ma szansę odzyskać władzę
Jakub Loska
pap_20250626_034
Zełenski o Orbanie: ma wybory, dlatego nas blokuje
Donald Tusk i Victor Orban
"Viktor!". Tusk zawołał Orbana, ten podszedł. I zaczął mówić

Lider TISZY oskarża Fidesz o powiązania z Rosją

W odpowiedzi na oskarżenia lider TISZY Peter Magyar zwrócił się do Orbana, pisząc na portalach społecznościowych: "Daremne jest oczekiwanie, by ktoś, kogo program jest pisany przez rosyjskich szpiegów, kto zasiada w otwarcie prorosyjskiej grupie Parlamentu Europejskiego, kogo największym entuzjastą jest prezydent Rosji, a którego kampanią zarządzają Rosjanie, będzie bronił interesów Węgier".

Magyar, nawołując do poparcia jego partii i odsunięcia Orbana od władzy, stwierdził, że "jego skorumpowany reżim odsunąłby nas na wschód od Europy i NATO". Przedstawiając wyborcom alternatywę, zobowiązał się do "podążania śladami świętego Stefana (pierwszego króla Węgier, który dokończył chrystianizację kraju w wierze katolickiej - red.) i utrzymania kraju w Europie i zachodnim systemie sojuszniczym, transparentnego życia publicznego, zerwania z propagandą i stworzenia funkcjonujących i humanitarnych Węgier".

FOS LOS ORBAN DOM
Imperium Orbana
Źródło: TVN24 BiS/Telex.hu/HGV.hu

Orban przeciwny wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej

Rząd Węgier sprzeciwia się przystąpieniu Ukrainy do UE i od lutego blokuje otwarcie tak zwanego pierwszego klastra w negocjacjach Kijowa z Brukselą. Spór dotyczy obowiązującej od ponad 10 lat ukraińskiej ustawy językowej, która zdaniem Budapesztu ogranicza prawo do używania języków mniejszości, w tym mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu.

W 2023 roku parlament w Kijowie przyjął nową ustawę o mniejszościach narodowych, która uwzględniła wymogi Rady Europy. Ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Węgier Tamas Menczer uznał jednak wprowadzone zmiany za niewystarczające. Ponadto w ocenie władz węgierskich przystąpienie Ukrainy do UE miałoby negatywny wpływ na gospodarkę i bezpieczeństwo Węgier oraz całej Wspólnoty.

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają odbyć się w kwietniu 2026 roku. W sondażach partyjnych od początku 2025 roku na pierwszym miejscu jest TISZA, a rządząca partia Fidesz powoli, ale regularnie traci popularność już od ponad dwóch lat.

Węgierska opozycja prowadzi w sondażach. Peter Magyar nawołuje do jedności wszystkie siły opozycyjne
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Udostępnij:
TAGI:
WęgryUkrainaViktor OrbanFideszPeter Szijjarto
Czytaj także:
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
Produkty "trafiały na rynek rosyjski". Jest reakcja rządu
BIZNES
Pocisk z czasów II wojny światowej
Zamkną ulicę, ewakuują kilkaset osób
Wrocław
Nocą miejscami popada deszcz
Przed nami mglista i deszczowa noc
METEO
imageTitle
LeBron James nabił wszystkich w butelkę
EUROSPORT
Dziki w Warszawie
Locha z młodymi przy ruchliwej arterii
WARSZAWA
2025-10-07T115949Z_1_LWD131007102025RP1_RTRWNEV_C_1310-SPAIN-ACCIDENT-0009
"Górne piętra zawaliły się i runęły". Szukają uwięzionych pod gruzami
Świat
Waldemar Żurek
Czarnek o "małpie z brzytwą" na czele resortu. Żurek odpowiada
Polska
imageTitle
Niespodzianka w Chinach. Andriejewa poza turniejem
EUROSPORT
Służby działające na miejscu ataku na burmistrzynię Herdecke w Niemczech Iris Stalzer
Atak na nowo wybraną burmistrz. "Ohydny czyn"
Świat
imageTitle
Satysfakcja polskiej mistrzyni. "Nie wszyscy traktowali mnie poważnie"
EUROSPORT
portfel, pieniądze
"Kwoty są zatrważające". ZUS i policja alarmują
BIZNES
Błędne ogniki pojawiają się w legendach
Błędne ogniki mogą skrywać sekret powstania życia
METEO
Bartosz Kownacki dmucha w alkomat
Szłapka zarzucił posłowi PiS nietrzeźwość. Ten przebadał się alkomatem
Polska
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Kręcą "Lalkę". Na dwa tygodnie zamkną Krakowskie Przedmieście
WARSZAWA
Mgła, mglista pochmurna noc
Mgły i ulewy. Ostrzeżenia IMGW w ponad połowie Polski
METEO
Łukasz Mejza na posiedzeniu Sejmu 5 sierpnia 2025 roku
"Ukaraliśmy Mejzę najwyższą karą"
Polska
Na drogę wysypała się kukurydza
Kilkanaście ton kukurydzy na drodze
Łódź
Kioto to - zdaniem magazynu "Travel + Leisure" - najpiękniejsze miasto świata 2014 roku
Słynne miasto zapowiada rekordowy podatek. "Turyści muszą ponieść koszty"
Ciekawostki
JACHIRA
Klaudia Jachira zawieszona w klubie KO
Polska
Politechnika Warszawska
Przyjęli go na studia, nie uruchomili kierunku
Alicja Glinianowicz
Iga Świątek, triumfatorka sześciu turniejów wielkoszlemowych
"Nikt nie przejdzie obojętnie wobec groźby śmierci czy gwałtu"
Rafał Kazimierczak
Kierowca audi był pod wpływem alkoholu
Staranowane auto po kilkudziesięciu kilometrach pościgu
Katowice
Jarosław Kaczyński
"Nie jest dla mnie żadnym ministrem". Kaczyński odpowiada Żurkowi
Polska
Czerwona nota Interpolu
Prezes znanej firmy poszukiwany. Czerwona nota Interpolu
BIZNES
Podejrzany o usiłowanie oszustwa 19-latek trafił do aresztu
Dostał kurs z Bydgoszczy do Gdańska. Z paczką pojechał do policjantów
Trójmiasto
imageTitle
Kolejny niepokojący incydent. Władze tenisa pod coraz większą presją
EUROSPORT
shutterstock_2192376717
Duże zwolnienia grupowe w tym mieście. Dwie branże narażone
BIZNES
Smartwatche Apple z problemami z łącznością
"Dokonuje pomiaru cukru na nadgarstku". Lekarze ostrzegają przed fałszywymi urządzeniami
Piotr Wójcik
Michał Woś
Spięcie w Sejmie. "Od świń się w tej izbie nie wyzywamy"
Polska
Byli posłowie i ich rodziny mogą za darmo nocować w Domu Poselskim w Warszawie
Minister przekazuje nazwiska "patoposłów". "Niektórzy nie trzymają pionu"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica