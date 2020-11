Papież: stańcie na straży życia, zwłaszcza cywilów

Watykan w piątkowym oświadczeniu, odnosząc się do walk w prowincji Tigraj między tamtejszymi oddziałami i siłami rządowymi, przekazał, że papież Franciszek apeluje do stron konfliktu w Etiopii o zaprzestanie przemocy, ochronę życia, zwłaszcza cywilów, oraz o pokój.

Konflikt w Tigraju – prowincji położonej na północy Etiopii - nasila się, a według mediów włącza się do niego także sąsiednia Erytrea. Dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni w komunikacie przekazanym dziennikarzom napisał, że papież Franciszek śledzi informacje na temat konfliktu zbrojnego w tym regionie. Jak podkreślił rzecznik, w wyniku przemocy zginęły tam setki cywilów, a dziesiątki tysięcy ludzi zostały zmuszone do ucieczki ze swoich domów w kierunku Sudanu.

"Ojciec Święty, zachęcając do modlitwy za ten kraj, zwraca się do wszystkich stron konfliktu z apelem o zaprzestanie przemocy, stanie na straży życia, zwłaszcza cywilów, i o to, aby ludność odnalazła pokój" - głosi nota Watykanu.