Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trzymający się za ręce Trump i Epstein na nowym "pomniku" w Waszyngtonie

W Waszyngtonie stanęła instalacja przedstawiająca Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina
Waszyngton, USA
Źródło: Reuters
We wtorek na National Mall, w jednym z najbardziej reprezentacyjnych punktów Waszyngtonu, pojawiła się instalacja przedstawiająca prezydenta Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina, nieżyjącego finansistę oskarżonego o przestępstwa seksualne.
Kluczowe fakty:
  • Kto postawił instalację w reprezentacyjnym punkcie Waszyngtonu?
  • Do kiedy będzie można ją oglądać?
  • Jak "pomnik" Trumpa i Epsteina komentuje Biały Dom?

Mierząca ponad 3,5 metra instalacja przedstawia prezydenta i finansistę uchwyconych w podskoku, na jednej nodze, trzymających się za ręce. Stanęła w jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w stolicy USA. W tle za sobą ma budynek Kongresu USA, a przed sobą charakterystyczną iglicę pomnika Waszyngtona.

Jak można przeczytać na "pomniku", powstał "na cześć Miesiąca Przyjaźni", by uczcić "długotrwałe więzy" między prezydentem Trumpem i jego "najbliższym przyjacielem" Epsteinem. Na postumencie zamieszczono również ujawnione ostatnio przez demokratów fragmenty rzekomej korespondencji przypisywanej prezydentowi i finansiście. Biały Dom zaprzeczył autentyczności listu, twierdząc, że widniejący na niej podpis nie należy do Trumpa.

Instalacja została ustawiona w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Waszyngtonie
Instalacja została ustawiona w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Waszyngtonie
Źródło: Anna Moneymaker/Getty Images

Jak informuje waszyngtońska Fox5, instalacja, która została stworzona przez anonimową grupę artystyczną "The Secret Handshake" (z ang. sekretny uścisk dłoni), jest wykonana z pianki, żywicy, drewna i drutu. Jak informuje stacja, zgodnie z zezwoleniem zarządcy terenu - Służby Parków Narodowych - "pomnik" ma stać w tym miejscu do 28 września. Od momentu pojawienia się na National Mall gromadzą się przy nim tłumy - informują lokalne media.

Biały Dom o pomniku Trumpa i Epsteina

Do "pomnika" prezydenta i finansisty odniósł się już Biały Dom. "Liberałowie mogą swobodnie marnować pieniądze, na co im się podoba" - skomentowała rzeczniczka dla "The Independent". "To żaden news, że Epstein znał Donalda Trumpa, bo to Donald Trump wyrzucił go ze swojego klubu za to, że ten był zboczeńcem. Demokraci, media i organizacja marnująca swoje pieniądze na ten pomnik wiedzieli o Epsteinie i jego ofiarach i nie zrobili nic, by im pomóc, podczas gdy prezydent Trump wzywał do przejrzystości, a teraz realizuje ją, dostarczając tysiące stron dokumentów" - czytamy w "The Independent".

Biały Dom nazywa instalację "marnowaniem pieniędzy"
Biały Dom nazywa instalację "marnowaniem pieniędzy"
Źródło: Anna Moneymaker/Getty Images

W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna oskarżyła Jeffreya Epsteina o handel nieletnimi dziewczętami i ich molestowanie seksualne. Jego proces miał rozpocząć się w czerwcu 2020 roku, a miliarderowi groziło nawet 45 lat więzienia. Jednak 10 sierpnia 2019 roku znaleziono go martwego w celi aresztu federalnego.

Sprawa znajomości Trumpa i Epsteina wróciła w czerwcu po głośnym wpisie Elona Muska i od miesięcy jest jednym z głównych tematów amerykańskich mediów. Ostatnio sędzia federalny na Florydzie odrzucił pozew o zniesławienie, złożony przez Donalda Trumpa przeciwko dziennikowi "The New York Times", w którym prezydent domagał się 15 miliardów dolarów odszkodowania. Sąd dał prawnikom Trumpa 28 dni na poprawienie skargi.

Trump zabiera głos w sprawie Epsteina. Mówi o "podkradaniu ludzi"
Dowiedz się więcej:

Trump zabiera głos w sprawie Epsteina. Mówi o "podkradaniu ludzi"

Autorka/Autor: am

Źródło: Fox5, The Hill, The Independent, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpJeffrey EpsteinWaszyngtonUSA
Czytaj także:
Supertajfun Ragasa. Tajfun wywołał potężne fale, które wdarły się do hotelu
Woda wyważyła drzwi i wdarła się do hotelu
METEO
imageTitle
Rewelacja mistrzostw na drodze Polaków. Gramy o półfinał
RELACJA
kawa ziarna kawy shutterstock_1398710591
Deszcze w Brazylii uderzyły w ceny kawy
BIZNES
Aleksandra Mirosław mistrzynią świata
Złota Aleksandra Mirosław. Jest mistrzynią świata
EUROSPORT
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Podpalił dom, w którym spał jego ojciec. 25 lat więzienia dla 41-latka
WARSZAWA
Pyrzyce. Nieletni chcieli zapłacić fałszywymi banknotami
Dwóch nastolatków chciało zapłacić fałszywymi banknotami
Szczecin
imageTitle
Switolina kończy sezon. Niepokojący komunikat
EUROSPORT
Kate i William
"Bądźcie dzielne, radosne i dobre". Książę William i księżna Kate w miejscu ataku nożownika
Świat
Grzegorz Gaża
Poseł kupił drona za 5 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy. Po co?
100 kg narkotyków w aucie
4 mln zł w narkotykach. Rozbito transport klefedronu i amfetaminy
Katowice
Donald Trump
Tak wzbogacił się Trump i jego rodzina. Prawie dwukrotny wzrost
BIZNES
Ewakuacja mieszkańców bloku w Olsztynie
Śledztwo w sprawie planowania ataku terrorystycznego. Zatrzymano 19-latka
Olsztyn
Meduza
Ma kolor waty cukrowej i 20-metrowe macki
METEO
imageTitle
Świątek przywitała się z Pekinem. Miły prezent na lotnisku
EUROSPORT
Dron został znaleziony na polu
"Drony z plastiku i tektury". Kiedy każda wersja wydarzeń jest podejrzana
Piotr Szostak
Plebania kościoła św. Anny w Wilanowie ocieplona styropianem
Zabytkową plebanię ocieplali styropianem. Konserwator sprawdził, czy naprawili szkody
WARSZAWA
1909n000x-cnb-stangreciak-biura-widmo-0003
45 tysięcy za stronę internetową. Ostatni wpis sprzed lat. "Nie rozmawiam z TVN"
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Poszła "wyprowadzić krówkę", na polu znalazła 10 ton jarzeniówek
Łódź
50-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa żony
Chciał udusić żonę. Powstrzymały go dzieci
Trójmiasto
Donald Trump na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ (Nowy Jork, 23.09.2025)
Sześć lat temu raczej się śmiali, teraz "słuchali go głównie w milczeniu"
Świat
shutterstock_2474121053
Piją coraz młodsi, a koszty rosną. "Tych ludzi się po prostu nie udaje uratować"
Piotr Wójcik
Łączna ilość zabezpieczonych substancji to blisko 100 kilogramów
W bagażniku niepozorna walizka i torba, w środku porcje narkotyków
Katowice
Wypadek na S19 w Jeżowem
Prokuratura apeluje do świadków wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk
Rzeszów
imageTitle
Potworne kontuzje, skoczkinie grzmią. "Niewiarygodny wstyd"
EUROSPORT
Atak na ratownika medycznego
18-latek zaatakował ratowników w karetce
Wrocław
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?
BIZNES
Hałas w centrum Szczecina
Mają dość hałasu z przerobionych tłumików w centrum miasta. Zaczynają walkę
Szczecin
KACZYNSKI
Kaczyński o ogólnopolskim zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Trafił na trzy miesiące do aresztu
84-latka dała mu ponad 100 tysięcy złotych. Policja go zatrzymała
Lublin
imageTitle
Nie taki młody. Dotarto do prawdziwej metryki byłego reprezentanta
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica