"Walki w Idlibie mogą zakończyć się krwawą rzezią"

W rozmowie telefonicznej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zaapelował do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, by Rosja powstrzymała działania syryjskiego reżimu w prowincji Idlib. O sytuacji w Syrii Erdogan rozmawiał także z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Głos w sprawie zabrał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który ostrzegł, że walki w tym regionie mogą "zakończyć się krwawą rzezią".

Erdogan: sposobem rozwiązania konfliktu pełne wdrożenie porozumienia z Soczi

"Obaj przywódcy podkreślili, że są zobowiązani do przestrzegania wszystkich porozumień zawartych między obiema stronami" - stwierdziła Ankara w komunikacie po rozmowie obu przywódców. Kreml ze swojej strony oświadczył, że Erdogan i Putin zgodzili się na częstsze kontakty, by omawiać sytuację w Idlibie "w celu zmniejszenia napięć, zagwarantowania zawieszenia broni i zneutralizowania zagrożenia terrorystycznego".

Do ofensywy syryjskich sił rządowych dochodzi w prowincji Idlib

Rozmowy Erdogana z kanclerz Niemiec i prezydentem Francji

Wcześniej w piątek Erdogan omawiał przez telefon sytuację w Idlibie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Według Ankary, rozmówcy wyrazili gotowość do zorganizowania spotkania z Putinem i Erdoganem w celu znalezienia politycznego rozwiązania kryzysu w Idlibie.

Służba prasowa prezydenta Francji zakomunikowała, że Macron i Merkel "wyrazili wspólne zaniepokojenie katastrofalną sytuacją humanitarną, w której znajdują się cywile w Idlibie". Potwierdziła także gotowość francuskiego prezydenta do spotkania poświęconego tej kwestii.

Sekretarz generalny ONZ: walki mogą zakończyć się krwawą rzezią

W piątek głos w sprawie sytuacji w Idlibie zabrał także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, którego zdaniem walki w tym regionie mogą "zakończyć się krwawą rzezią". Wezwał ponownie do zawieszenia broni i przypomniał, że według dostępnych danych życie w północno-zachodniej Syrii straciło już około 400 tys. osób, w tym 115 tys. cywilów, a miliony ludzi zostały zmuszone do opuszczenia domów. Większość z nich uciekła z kraju, głównie do Turcji, która wcześniej przyjęła już 3,6 miliona syryjskich uchodźców.