USA zmieniają definicje słów. "Zaprzeczenie istnienia" części obywateli

Amerykański Departament Zdrowia zaktualizował definicje niektórych słów, między innymi "kobieta", "mężczyzna" i "płeć". Mają one odzwierciedlać stanowisko administracji Donalda Trumpa i "przywracać zdrowy rozsądek". Zdaniem ekspertów, nowe definicje stanowią zlekceważenie nauki i będą miały realny wpływ na to, jak lekarze leczą swoich pacjentów.

W środę na stronie Departamentu Zdrowia USA (HHS) ukazały się wytyczne, w których zaktualizowano oficjalne definicje niektórych słów. To następstwo rozporządzeń podpisanych przez Donalda Trumpa, dotyczących m.in. "obrony kobiet" oraz zakończenia programów promujących różnorodność, równość i inkluzywność (DEI). Opublikowane przez HHS wytyczne dopuszczają, zgodnie z nową polityką władz USA, istnienie tylko dwóch płci: mężczyzny i kobiety. "HHS będzie korzystać z tych definicji i promować politykę uznającą, że kobiety są biologicznie kobietami, a mężczyźni są biologicznie mężczyznami" - napisano.

Nowe definicje słów w USA - lista

"Ta administracja przywraca zdrowy rozsądek i prawdę biologiczną rządowi federalnemu. Polityka poprzedniej administracji, polegająca na próbach wprowadzenia ideologii gender do każdego aspektu życia publicznego, dobiegła końca" - przekazał w komunikacie stojący na czele Departamentu Zdrowia Robert F. Kennedy, Jr .

CNN podkreśla, że publikacja HHS wspiera starania administracji Trumpa mające na celu "zaprzeczenie istnienia osób identyfikujących się jako transpłciowe, niebinarne lub interpłciowe". Eksperci oceniają zaś, że nowe definicje stanowią zlekceważenie wobec nauki i będą miały realny wpływ m.in. na to, jak lekarze leczą swoich pacjentów.

Prof. Michele Bratcher Goodwin, zajmująca się prawem w zakresie zdrowia, podkreśla w rozmowie z CNN, że tak wąskie definicje mogą też ograniczać rozwój badań naukowych. Odnosząc się do nieuwzględnienia w wytycznych osób interpłciowych - które według niektórych statystyk mogą stanowić nawet 2 proc. populacji USA - zauważyła, że takie przypadki "były dokumentowane od tysiącleci", a rozporządzenie Trumpa i wytyczne Departamentu "sugerują, że osoby te są niewidzialne, że nie istnieją".

Rozporządzenia Donalda Trumpa

W opublikowanych wytycznych Departament Zdrowia przekazał też, że podejmuje działania, by dostosować się do innych rozporządzeń prezydenta, w tym zakazu dla transpłciowych mężczyzn uczestniczenia w sportach kobiecych oraz dotyczącego "ochrony dzieci przed okaleczeniami chemicznymi i chirurgicznymi". Ten drugi dokument odnosi się do procedury zmiany płci, obejmującej stosowanie leków blokujących dojrzewanie płciowe, hormonów i czasem operacje. Departament nie doprecyzował jednak jakie konkretnie działania podejmuje w tym zakresie, a stosowanie tego rozporządzenia zostało tymczasowo zablokowane przez sąd.