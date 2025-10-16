Logo strona główna
Świat

Ukraińska delegacja u producenta Tomahawków. Media: Pentagon przygotował plan

Lądowa wersja rakiet Tomahawk - BGM-109G Gryphon
Władze Ukrainy zabiegają o amerykańskie pociski Tomahawk
Źródło: Reuters
Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował, że przebywająca z wizytą w USA delegacja wysokich rangą urzędników z Ukrainy spotkała się z przedstawicielami firmy Raytheon, która produkuje rakiety Tomahawk. "New York Times" donosi, że Pentagon przygotował plany sprzedaży albo przekazania Ukrainie tych pocisków manewrujących.

"Wraz z premierką Julią Swyrydenko, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustemem Umierowem, pierwszym wiceministrem spraw zagranicznych Serhijem Kysłycią i naszą ambasadorką w USA Olhą Stefaniszyną spotkaliśmy się z przedstawicielami Lockheed Martin i Raytheon" - napisał Jermak w komunikatorze Telegram.

Ukraińska delegacja spotkała się również z przedstawicielami innej amerykańskiej firmy zbrojeniowej Lockheed Martin. "Ich technologie ratują życie: F-16 i nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej chronią ukraińskie niebo, a ich rozwiązania ofensywne niezawodnie wspierają nasze siły na froncie" - stwierdził Jermak. Dodał, że współpraca Ukrainy z amerykańskimi firmami "nadal się rozwija".

Lądowa wersja rakiet Tomahawk - BGM-109G Gryphon
Lądowa wersja rakiet Tomahawk - BGM-109G Gryphon
Źródło: US DoD

Tomahawki "mogą zmniejszyć zagrożenie masowymi atakami"

Według ukraińskiej ambasadorki w USA Olhi Stefaniszyny rakiety Tomahawk są potężnym środkiem odstraszającym i mogą zmniejszyć zagrożenie masowymi atakami powietrznymi ze strony Rosji.

"Jeśli chodzi o ewentualną dostawę pocisków Tomahawk do Ukrainy, to te dalekosiężne rakiety mogą zmniejszyć zagrożenie masowymi atakami powietrznymi, celując w krytycznie ważne obiekty wojskowe na terytorium Rosji. Pokazanie zdolności do niszczenia infrastruktury wojskowej jest również potężnym środkiem odstraszającym" - zaznaczyła na Telegramie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Nieujawnione wcześniej wsparcie" USA dla Ukrainy

Stefaniszyna zauważyła, że po rozpoczęciu pełnej agresji przez Rosję wsparcie Stanów Zjednoczonych pomogło Ukrainie przetrwać, a obecnie stosunki ukraińsko-amerykańskie "przekształciły się w szerokie partnerstwo strategiczne, obejmujące konkretne instrumenty gospodarcze i bezpieczeństwa".

Media: Pentagon przygotował plany przekazania Ukrainie rakiet Tomahawk

Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył przekazania Ukrainie amerykańskich pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk i potwierdził, że potencjalna sprzedaż tych pocisków będzie tematem jego piątkowej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie.

Już sam fakt, że Trump wysuwa takie groźby pod adresem Rosji, bez względu na to, czy je spełni, czy nie, świadczy o tym, że jest coraz bardziej zirytowany postawą Moskwy - oceniła gazeta "New York Times". Rosja zapowiedziała ostrą odpowiedź, jeśli dojdzie do przekazania Ukrainie tych rakiet.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pociski manewrujące Tomahawk
Tomahawki dla Ukrainy? Trump: podjąłem decyzję, ale mam pytania
Donald Trump
Tomahawki dla Ukrainy? "Najpierw porozmawiałbym z Putinem"
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Trump zaprosił Zełenskiego. Prezydent Ukrainy o "wizji" w sprawie Tomahawków

Według dziennika Pentagon przygotował już plany potencjalnej sprzedaży albo przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk, na wypadek podjęcia przez Trumpa takiej decyzji. Jednak przekazanie tego uzbrojenia wiązałoby się z ogromnymi wyzwaniami.

USA mogą przekazać Ukrainie od 20 do 50 pocisków

Ukraina nie posiada wyrzutni morskich ani naziemnych, potrzebnych do wystrzeliwania tych pocisków. Ukraina potrzebowałaby wyrzutni amerykańskiej armii o nazwie Typhon, by wystrzeliwać Tomahawki. Według przedstawicieli wojska taki krok zbliżyłby USA do bezpośredniej konfrontacji z Rosją.

Nie wiadomo też, ile Tomahawków USA mogłyby przekazać Ukrainie, gdzie Ukraińcy mogliby je magazynować w bezpieczny sposób, ani jaki skutek miałoby zastosowanie ograniczonej liczby tych pocisków - wyliczyła gazeta. Pojawiają się też obawy o potencjalną eskalację napięć z Rosją.

We wtorek dziennik "Financial Times" powiadomił, że Stany Zjednoczone mogą przekazać Ukrainie od 20 do 50 pocisków manewrujących Tomahawk, co - zdaniem "FT" - nie wpłynie znacząco na dynamikę wojny.

pc

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: US DoD

TAGI:
UkrainaUSAWojna w Ukrainie
