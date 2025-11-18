Logo strona główna
Świat

Trump nie wyklucza uderzeń USA w trzech krajach

Donald Trump w Gabinecie Owalnym podczas spotkania z prezesem FIFA Giannim Infantino
Kolejne uderzenie w kartele narkotykowe na rozkaz Trumpa (nagranie z września)
Źródło: Truth Social/Donald Trump
Nie miałbym nic przeciwko uderzeniom przeciw kartelom narkotykowym wewnątrz Meksyku, by powstrzymać napływ narkotyków – stwierdził w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Mówił też o Kolumbii i - po raz kolejny w ostatnich tygodniach i miesiącach - Wenezueli.

- Nie miałbym nic przeciwko – odpowiedział prezydent USA Donald Trump na pytanie o to, czy rozważa uderzenia militarne przeciwko kartelom narkotykowym w Meksyku. - Zrobimy cokolwiek, co musimy, by zatrzymać narkotyki - dodał, rozmawiając z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym podczas spotkania z prezesem FIFA Giannim Infantino.

Pytany, czy zrobiłby to tylko za zgodą meksykańskich władz, Trump odmówił odpowiedzi. - Rozmawiam z Meksykiem i oni wiedzą, jakie mam stanowisko. Oni (kartele - red.) zabijają naszych obywateli. To jak wojna. Czy bym to zrobił? Z dumą - mówił Trump. - Ujmę to w ten sposób: nie jestem zadowolony z Meksyku - dodał.

CZYTAJ WIĘCEJ: Czy USA uderzą w Wenezuelę? Cztery scenariusze >>>

Prezydent USA wyraził też gotowość do uderzeń wewnątrz Kolumbii na "fabryki" produkujące kokainę i odniósł się do możliwej interwencji przeciwko Wenezueli. Pytany o to, czy wyklucza wysłanie wojsk lądowych do tego kraju, prezydent odparł, że niczego nie wyklucza. - Musimy się nią zająć - powiedział Trump, oskarżając Wenezuelę o wysyłanie do USA przestępców z więzień.

Donald Trump w Gabinecie Owalnym podczas spotkania z prezesem FIFA Giannim Infantino
Donald Trump w Gabinecie Owalnym podczas spotkania z prezesem FIFA Giannim Infantino
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump zapowiedział operacje lądowe przeciwko zagranicznym kartelom narkotykowym

Powtórzył wcześniejsze zapowiedzi, że może porozmawiać z przywódcą Wenezueli, choć nie odpowiedział na pytanie, co Maduro może zrobić, by oddalić groźbę amerykańskiego ataku. - On nie był dobry dla Stanów Zjednoczonych, więc zobaczymy, co się wydarzy. W pewnym momencie będę z nim rozmawiał - powiedział.

USA zwiększają siły w Ameryce Południowej

W poniedziałek na Morze Karaibskie dotarła grupa uderzeniowa największego amerykańskiego lotniskowca USS Gerald Ford, dołączając do innych okrętów i amerykańskich sił zgromadzonych w regionie.

W niedzielę sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że 24 listopada uzna wenezuelski kartel Cartel de los Soles (Kartel Słońc) - na którego czele stać ma sam Maduro - za organizację terrorystyczną. Trump stwierdził w niedzielę, że pozwoli to USA na uderzenie wojskowe w Wenezueli.

W czwartek szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił z kolei rozpoczęcie operacji "Southern Spear" (Południowa Włócznia), której celem - jak zadeklarował - jest "usunięcie narkoterrorystów z (zachodniej) półkuli i ochronę ojczyzny przed narkotykami, które zabijają naszych ludzi".

Siły USA na Morzu Karaibskim
Siły USA na Morzu Karaibskim
Źródło: PAP/Reuters - Michał Czernek

Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA

USAFIFADonald TrumpNarkotykiPolityka zagraniczna USAWenezuelaUSA - MeksykMeksykKolumbiaPrzemytNicolas Maduro
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica