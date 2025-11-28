Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump reaguje na pytanie reporterki: głupia jesteś?

Donald Trump
Donald Trump do reporterki: "Cicho, świnko". Pytała o ujawnienie akt powiązanych ze zmarłym finansistą, Jeffrey'em Epsteinem
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Prezydent Stanów Zjednoczonych kieruje obraźliwe słowa do kolejnej reporterki. Gdy podczas konferencji na temat ataku na dwóch członków Gwardii Narodowej w Waszyngtonie zadała mu pytanie o Bidena, nazwał ją "głupią osobą". Co spowodowało taką reakcję?

Donald Trump podczas czwartkowego spotkania z reporterami w Mar-a-Lago poinformował o śmierci 20-letniej Sarah Beckstrom, gwardzistki, która została dzień wcześniej postrzelona nieopodal Białego Domu w Waszyngtonie. Druga z ofiar ataku, 24-letni Andrew Wolfe, walczy w szpitalu o życie. Wkrótce po strzelaninie FBI ogłosiło, że zatrzymano napastnika. W środę Trump nazwał Afgańczyka "zwierzęciem", a strzelaninę "aktem terroru". W czwartek administracja Trumpa oskarżyła poprzednie władze o błędy w procesie weryfikacji i przyjęcie afgańskiego imigranta.

Trump nazywa reporterkę "głupią osobą"

Podczas czwartkowego spotkania z prasą jedna z reporterek (według Newsweeka była to korespondentka CBS News) zwróciła się do prezydenta przypominając, że Departament Sprawiedliwości w tym roku informował, iż "DHS (Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych - red.) i FBI przeprowadziły dokładną weryfikację Afgańczyków, którzy zostali sprowadzeni do USA". - Dlaczego więc obwiniacie Bidena? - zapytała, na co zirytowany prezydent odrzekł: - Bo ich wpuścili. Głupia jesteś? Jesteś głupią osobą? - spytał.

- Bo przylecieli samolotem razem z tysiącami innych osób, których nie powinno tu być, a ty po prostu zadajesz pytania, bo jesteś głupią osobą. A jest prawo, które sprawia, że prawie nie ma możliwości zmusić ich do wyjazdu, (...), kiedy już przylecą - kontynuował. Zauważył też, że "przylecieli i nie zostali sprawdzeni". - Było ich wielu, przylecieli dużymi samolotami. To było haniebne - podsumował.

"Cała scena wyglądała jak z filmu". Z okna hotelu widział miejsce strzelaniny
Dowiedz się więcej:

"Cała scena wyglądała jak z filmu". Z okna hotelu widział miejsce strzelaniny

Trump komentował też, że "cała sytuacja w Afganistanie była jednym wielkim bałaganem". Dyrektor FBI Kash Patel i Jeanine Pirro, prokurator USA w Dystrykcie Kolumbii, stwierdzili podczas czwartkowej konferencji prasowej, że administracja Bidena nie przeprowadziła odpowiednich kontroli przeszłości ani weryfikacji Lakanwala przed zezwoleniem mu na wjazd do Stanów Zjednoczonych w 2021 roku. - To zwierzę nigdy by się tu nie znalazło, gdyby nie niebezpieczna polityka Joe Bidena, która pozwoliła niezliczonym, niesprawdzonym przestępcom najechać nasz kraj i krzywdzić Amerykanów - mówiła "Newsweekowi" Abigail Jackson, sekretarz prasowa Białego Domu.

Jak zauważa agencja Reutera, choć administracja Trumpa w czwartek obwiniła o wjazd napastnika administrację Joe Bidena, to z dokumentów rządowych USA, do których dotarła agencja wynika, że azylu domniemanemu strzelcowi udzielono już za administracji Trumpa. Rahmanullah Lakanwal, 29-letni obywatel Afganistanu, wjechał do USA 8 września 2021 r. w ramach operacji "Allies Welcome". Program ten według Kongresu umożliwił wjazd do Stanów Zjednoczonych ponad 70 tys. obywateli Afganistanu. Według akt federalnych organów ścigania, na które powołuje się Reuters, wniosek o azyl złożył w grudniu ubigłego roku, a został on rozpatrzony pozytywnie 23 kwietnia, czyli trzy miesiące po objęciu urzędu przez Trumpa.

Prezydent USA kontra dziennikarze

W ostatnim czasie media odnotowały, jak prezydent Stanów Zjednoczonych w sposób pogardliwy zwraca się do reporterek. Gdy w zeszłym tygodniu reporterka serwisu Bloomberg News zadała dodatkowe pytanie na temat akt Epsteina, prezydent odpowiedział: "Cicho. Cicho, świnko".  Z kolei w tym tygodniu określił dziennikarkę "The New York Times" Katie Rogers "brzydką zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz".

Trump nazwał dziennikarkę "brzydką"
Dowiedz się więcej:

Trump nazwał dziennikarkę "brzydką"

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: Huffington Post, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpMedia
Czytaj także:
Tęczowa flaga symbolizująca społeczności LGBT
Decyzja sądu w Tokio: zakaz małżeństw jednopłciowych zgodny z konstytucją
Świat
Policja pomogła jej dotrzeć do domu
Zasłabła, w deszczu siedziała na ławce. Uratował ją telefon od przechodzącej kobiety
Lublin
Muzeum Piaśnickie
Muzeum sprzedaje frytkownicę i rowery. Sprzęt kupiła poprzednia dyrektorka
Trójmiasto
Polska cukrownia
To oni mogą przejąć Carrefoura
BIZNES
Donald Trump
Trump zapowiada wstrzymanie "na stałe" migracji z "krajów Trzeciego Świata"
Świat
imageTitle
Uczestnik mundialu bojkotuje losowanie grup
EUROSPORT
Tymczasowy areszt dla Bartłomieja R
Śmierć po porwaniu i pościgu. Areszt dla dwóch mężczyzn
Wrocław
GettyImages-1240463566
Politico: Europa planuje odwet na Rosji
Maciej Wacławik
Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801
Nowy most pod Warszawą gotowy. Jest data otwarcia
WARSZAWA
Znaleźli prehistoryczne skamieniałości
Miał w aucie skamieniałości sprzed 555 milionów lat
Lublin
"Łomiarz" skazany na 7 lat
"Łomiarz" niedługo skończy odbywać karę. Wiadomo, co dalej
Łódź
Po osuwisku na Tahiti
Poszukiwali ocalałych z osuwiska. Zeszło na nich kolejne
METEO
imageTitle
"Absurdalny, głupi i słaby". Kibic kpił, teraz przeprasza
EUROSPORT
"Groził wiernym w kościele"? Uwaga na ten film
FAŁSZSomalijczyk "groził wiernym w kościele"? Uwaga na ten film
Zuzanna Karczewska
Kociak uwięziony w metalowej rurze
Zmarznięty i mokry czekał na ratunek. W rurze na opuszczonej budowie
Wrocław
szpik shutterstock_2041143614
Jak rodziła się polska transplantologia szpiku? "Wielu hematologów nie wierzyło w jej skuteczność"
Zdrowie
Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Kolejny nocny zakaz sprzedaży alkoholu w podwarszawskim "obwarzanku"
WARSZAWA
imageTitle
Polskie piłkarki ręczne zaczynają mundial. Kiedy mecz z Chinami?
EUROSPORT
imageTitle
Szczęsny: przychodzi moment, kiedy tracę czucie w dłoniach
EUROSPORT
Paulina Hennig-Kloska
Chce kierować partią, wystartuje w wyborach. "Mam swój plan"
Zniszczona po pożarze hala kompleksu handlowego przy Marywilskiej 44 w Warszawie
Są "nikim", mieszkają w Polsce. Steruje nimi Moskwa
Monika Winiarska, Tatiana Serwetnyk
Zniszczone samochody na Woli
Samochody oblane żrącą substancją. Policja szuka sprawcy
WARSZAWA
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Akty dywersji na kolei. Są listy gończe
Wypadek karetki
Ambulans uderzył w drzewo. Wzrósł bilans ofiar
Poznań
imageTitle
Braun i Waluś w sektorze rodzinnym na meczu Legii
EUROSPORT
haker shutterstock_2559824501
Korea Południowa podejrzewa sąsiada o atak hakerski
BIZNES
imageTitle
Było ich 10, pokonali 5000 kilometrów. Piękny gest przed meczem
EUROSPORT
Bus chciał przejechać przez drogę. Wpadł do wody
Jechał drogą prowadzącą na wyspę, wpadł do wody
Rzeszów
Berlin, czerwiec 1945. Wizja lokalna - amerykańscy śledczy badają sofę, na której popełnił samobójstwo Adolf Hitler
Co naprawdę znaleziono na kawałku sofy, na której umarł Hitler?
imageTitle
Wyjątkowa skocznia. Z dwoma rekordami
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica