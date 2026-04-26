Świat

Strzały padły kilkadziesiąt metrów od niego. "Były osoby, którym puszczały nerwy"

Marcin Wrona o wydarzeniach na balu dziennikarzy. "Siedziałem przy stoliku numer 218"
Źródło: TVN24
Nikt nie miał prawa opuścić sali, przestały działać telefony - wspominał korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona. Był jednym z gości balu dziennikarzy w Waszyngtonie, na którym padły strzały. Opisywał, co działo się wtedy przy stolikach i co okazało się "najtrudniejsze".

Prezydent USA Donald Trump uczestniczył w sobotę w balu korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie. W trakcie uroczystości w hotelowym lobby padły strzały. Służby zatrzymały podejrzanego mężczyznę. Prezydent, pierwsza dama, wiceprezydent J.D. Vance i pozostali przedstawiciele administracji zostali ewakuowani z sali.

Na balu był też korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona. Dziennikarz nagrał pierwsze chwile na sali po tym, jak padły strzały.

W niedzielę na antenie TVN24 Wrona opowiadał o wydarzeniach z poprzedniego wieczora. Jak przekazał, strzały padły około pół godziny po rozpoczęcia balu. - W tym roku po raz pierwszy gościł jako prezydent Donald Trump. On bojkotował bal korespondentów przez całą swoją pierwszą kadencję, bojkotował go też w ubiegłym roku - przypomniał.

- Siedziałem przy stoliku numer 218. To jest stolik niedaleko głównych drzwi wyjściowych z tej sali balowej i te strzały, które padły, zostały oddane w odległości zaledwie parudziesięciu metrów ode mnie - opisywał.

Z tego powodu Wrona, jak i inni siedzący z nim przy stole, usłyszeli te dźwięki bardzo wyraźnie - jeszcze zanim świadomość tego, co się dzieje, dotarła do osób na scenie. - Oczywiście w momencie, gdy agenci, policjanci zaczęli krzyczeć: "Padły strzały, padły strzały", wtedy wszyscy kryliśmy się, ale z drugiej strony większość z nas na balu to dziennikarze. W związku z tym naszą rolą jest relacjonowanie tego, co się dzieje. Nawet jeżeli sytuacja do bezpiecznych nie należy - mówił.

Nasz korespondent był na balu. Pokazał nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nasz korespondent był na balu. Pokazał nagranie

Wrona: nikt nie miał prawa opuścić sali

Wrona przekazał, że mógł dokładnie obserwować ewakuowację członków gabinetu Donalda Trumpa, ponieważ byli oni wyprowadzani tuż koło miejsca, gdzie siedział.

- To wszystko trwało i nie mieliśmy żadnych informacji na temat tego, co dzieje się na zewnątrz poza salą. Bowiem oprócz tych osób, które były ewakuowane, nikt nie miał prawa opuścić sali. Przestały działać telefony. Można było zadzwonić, ale przesłanie jakichkolwiek plików czy też podejrzenie jakichś informacji w mediach społecznościowych graniczyło z cudem - relacjonował. - Z naszego punktu widzenia to było chyba najtrudniejsze. Po tym momencie strachu, bo strach był. To nie ulega wątpliwości - przyznał.

Na zamkniętej sali przebywali również dyplomaci, między innymi szef polskiej placówki w Waszyngtonie Bogdan Klich. - Siedział dwa stoliki dalej ode mnie. Rozmawiałem z nim. Ewidentnie też był mocno wstrząśnięty tym, co się wydarzyło. Były osoby, którym trochę puszczały nerwy i starały się za wszelką cenę wydostać z tej sali balowej - wspominał dalej.

Później pojawił się komunikat o tym, że sytuacja jest w miarę pod kontrolą, jednak wciąż nie przekazano żadnych informacji. Następnie pojawił się komunikat, że bal prawdopodobnie będzie wznowiony. - Teraz wiemy, że Donald Trump za wszelką cenę chciał wrócić na scenę, chciał pokazać, że nie da się go zastraszyć i chciał, żeby to wszystko się dalej toczyło - powiedział Wrona.

Konferencja Trumpa. "Wiele osób zareagowało śmiechem"

Ostatecznie poinformowało zebranych, że zgodnie z decyzją służb nie ma możliwości kontynuowania wydarzenia. - Szefowa naszego Stowarzyszenia Korespondentów w Białym Domu ogłosiła, że w ciągu 30 minut zostanie zorganizowany briefing w Białym Domu z udziałem prezydenta. Wiele osób zareagowało śmiechem, bo to wydawało się być po prostu niemożliwe, ale ona powiedziała: "Nie, to nie jest żart. Prezydent robi konferencję prasową, przenosimy się do Białego Domu" - kontynuował.

Źródło: Yuri Gripas/PAP/EPA

Napastnik został zidentyfikowany jako 31-letni Cole Thomas Allen z Torrance w aglomeracji Los Angeles. Jak powiedział pełniący obowiązki prokuratora generalnego USA Todd Blanche, podejrzany najprawdopodobniej podróżował pociągiem z Los Angeles do Chicago, a następnie do Waszyngtonu. Zapowiedział też, że Allen usłyszy zarzuty w poniedziałek.

OGLĄDAJ: Kłopoty Trumpa i republikanów. Ta strata może być dla nich katastrofą
Kłopoty Trumpa i republikanów. Ta strata może być dla nich katastrofą

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Nathan Howard/Getty Images

USADonald TrumpAdministracja Donalda TrumpabrońStrzelanina
Czytaj także:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Wypadek na Lubelszczyźnie. Lądowały dwa śmigłowce LPR
Lublin
imageTitle
Szczęsny dotrzymał słowa. Jest nagranie z Yamalem
EUROSPORT
Policja zatrzymała pseudokibiców w Oławie
Pseudokibice szykowali się do bójki. 14 osób zatrzymanych
Wrocław
Donald Trump wraz z Melanią Trump na gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w Waszyngtonie
Przywódcy "zjednoczeni w potępieniu" po wydarzeniach w Waszyngtonie
Świat
Burza chmury pogoda
Gdzie jest burza? Błyska się i pada
METEO
Zbiórka Łatwoganga
Ponad 180 milionów złotych na liczniku. Charytatywny stream przedłużony
Polska
Prace na Jagiellońskiej
Od poniedziałku utrudnienia na Jagiellońskiej
WARSZAWA
imageTitle
Słynny klasyk znowu dla Pogaczara. Świetny nastolatek w końcu pokonany
EUROSPORT
Silny wiatr
"Drzewa są poprzewracane, jest niebezpiecznie"
METEO
Leszek Balcerowicz na trasie biegu w Międzyzdrojach, rok 1996
"Jeden z chłopaków miał kij, którym rąbnął mnie w głowę". Takiego Balcerowicza nie znacie
Rafał Kazimierczak
Rafineria w Jarosławiu
Kluczowa rafineria zaatakowana. Doszło do pożaru
BIZNES
Maccastorna
Wynik zaskoczył nawet mieszkańców. Najwyższy dochód w kraju
BIZNES
imageTitle
Wielkie serce Świątek. Wpłaciła fortunę
EUROSPORT
Powieje silny wiatr
Cały kraj objęty alarmami
METEO
Budynek w Monako, w którym apartament mają Przemysław Kral i Karolina Gwóźdź
Ruch żony prezesa Zondacrypto. Co się stało pięć dni przed wybuchem afery
Michał Fuja
Donald Trump
Prokurator generalny o "prawdopodobnym celu" napastnika
Świat
imageTitle
Obrońca tytułu gra dalej. W ćwierćfinale musi się mieć na baczności
EUROSPORT
imageTitle
Wrócił do składu i zapisał się w historii. Wielki wyczyn Lewandowskiego
EUROSPORT
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Popyt na energię rośnie. To rodzi nowe wyzwania
BIZNES
Trzęsienie ziemi w Norwegii w okolicach Oslo
"Nie sądziłam, że doświadczymy tutaj czegoś takiego"
METEO
Marsz "Zerwijmy łańcuchy" w Warszawie
Marsz w obronie praw zwierząt i w hołdzie dla tragicznie zmarłego posła Litewki
WARSZAWA
44 min
pc
"Zapytał, czy wiem o eksplozji w zakładzie. Uznałem, że robi sobie żarty"
Sławomir Cenckiewicz
"Ma przeświadczenie o swojej boskości. To go w kancelarii zniszczyło"
Kawa na ławę
Rozwój sztucznej inteligencji
Wojna o talenty wśród gigantów. Liczy się nowy typ pracownika
BIZNES
Ogień strawił samochody i elewację warsztatu
Ogień strawił samochody i elewację warsztatu
Wrocław
Nowy system oznaczania worków na śmieci od 1 maja nie będzie obowiązywał w całej Polsce
Od maja worki na śmieci z kodami? O co tu chodzi
Gabriela Sieczkowska
Próbował zabić partnerkę
Bił ją, groził, dusił sznurówką. 23-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa
Lublin
imageTitle
Historyczny dzień w Londynie. Padła magiczna bariera
EUROSPORT
Apteka przy ulicy Szpitalnej w stołecznym Śródmieściu. Kolejka po płyn Lugola
Tylko bez paniki. "Pijcie płyn Lugola - to radziecka Coca-Cola"
Filip Czekała
imageTitle
Kolejna afera z udziałem Feio. "Starł się z kibicem"
EUROSPORT

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica