Tłumy, bójki, aresztowania, "chaos i nieporządek". Władze Miami Beach wprowadzają godzinę policyjną

Miami Beach to popularny kurort nad Oceanem Atlantyckim. Dostęp do plaż przyciąga mieszkańców pobliskiej aglomeracji Miami, a w okresie przerwy wiosennej także turystów z całego kraju. Oblężone są plaże, mnóstwo ludzi - zwłaszcza młodych - gromadzi się na licznych przyjęciach i imprezach, nie przestrzegając wymogu noszenia masek i nie zachowując odstępu społecznego. To właśnie utrata kontroli nad zbierającymi się w mieście tłumami skłoniła władze do wprowadzenia stanu wyjątkowego i godziny policyjnej.