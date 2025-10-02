Logo strona główna
Świat

Samoloty zderzyły się na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku

|
USA. Zderzenie samolotów na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku
USA. Zderzenie samolotów na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Na drodze kołowania nowojorskiego lotniska LaGuardia doszło do zderzenia dwóch samolotów pasażerskich - poinformowały linie Delta Air Lines. Jedna z maszyn lądowała w Nowym Jorku. Druga właśnie przygotowywała się do startu.
Kluczowe fakty:
  • Delta Air Lines poinformowała w oświadczeniu o "zderzeniu przy małej prędkości".
  • Jedna osoba trafiła do szpitala.
  • Media cytują nagranie z pokładu jednej z maszyn. - Wygląda na to, że zderzył się z nami samolot - powiedział jeden z pilotów.

Zdarzenie miało miejsce w środę przed godziną 22:00 czasu miejscowego. Delta Air Lines poinformowała w oświadczeniu o "zderzeniu przy małej prędkości" samolotu Endeavor Air (spółki zależnej linii Delta), który lądował w Nowym Jorku po locie z Charlotte z samolotem Endeavor Air, który miał wylecieć do Roanoke.

Skrzydło uderzyło w kokpit

Oba samoloty to Bombardiery CRJ-900. Na pokładzie lądującej maszyny było 28 pasażerów, na pokładzie drugiej - 57 pasażerów. - Mamy dwa CRJ-e na (drodze kołowania - red.) M, które się zderzyły - powiedział pilot lądującego samolotu kontrolerowi naziemnemu - wynika z nagrania zamieszczonego na platformie LiveATC.net. - Ich prawe skrzydło uderzyło w nasz nos i szyby w kokpicie - dodał pilot.

Według wstępnych ustaleń przewoźnika skrzydło jednej z maszyn uderzyło w kadłub drugiej. Jeden członek personelu pokładowego odniósł "niewielkie obrażenia" i otrzymał pomoc na miejscu - przekazały linie lotnicze. Pilot samolotu, który miał lecieć z LaGuardii, zgłosił uraz kolana u jednego z pasażerów. Pasażer został przewieziony do szpitala.

USA. Zderzenie samolotów na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku
USA. Zderzenie samolotów na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku
Źródło: CNN

Samolotem, który lądował w Nowym Jorku, leciał producent CBS News - poinformował portal telewizji. Na zarejestrowanym przez niego nagraniu widać uszkodzone skrzydło drugiej maszyny oraz słychać pilota mówiącego, że "wygląda na to, że zderzył się z nami samolot".

Przyczyna zdarzenie nie jest obecnie znana. Władze lotniska poinformowały, że nie zakłóciło ono jego działalności.

36 min
Pierwszy dziennikarz, który poleciał polskim myśliwcem
Artur Molęda

Autorka/Autor: Maciej Wacławik //az

Źródło: CNN, CBS News

Źródło zdjęcia głównego: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
