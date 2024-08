Fałszywe arbuzy wypchane narkotykami

W ubiegły piątek uwagę agentów federalnego Urzędu Celnego i Ochrony Granic (U.S. Customs and Border Protection) zwróciła jedna z ciężarówek wjeżdżających przez przejście graniczne Otay Mesa z meksykańskiej Tijuany do kalifornijskiego San Diego. Prowadzący ją 29-letni kierowca próbował wwieźć towar zadeklarowany jako arbuzy. Funkcjonariusze postanowili poddać samochód dokładniejszej kontroli i szybko ustalili, że arbuzy są fałszywe - przewożono zaś owinięte przypominającym skórkę arbuza papierem okrągłe paczki.