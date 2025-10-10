Letitia James na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James w czwartek została oskarżona o oszustwo bankowe oraz składanie fałszywych oświadczeń instytucji finansowej w związku z kredytem hipotecznym. Według prokuratury federalnej James zaciągnęła kredyt na zakup domu w Norfolk w stanie Wirginia w 2020 roku. Prokuratura uważa, że James miała twierdzić, iż nieruchomość będzie jej drugim miejscem zamieszkania, aby uzyskać korzystniejsze oprocentowanie kredytu, w praktyce miała jednak przeznaczyć nieruchomość na cele inwestycyjne i wynająć ją. Rzekome wprowadzenie w błąd miało umożliwić jej zaoszczędzenie niemal 19 tys. dolarów w całym okresie spłaty kredytu.

Letitia James Źródło: JUSTIN LANE/EPA/PAP

Pierwsza rozprawa zaplanowana jest na 24 października w Norfolk. James zaprzecza i mówi o politycznej zemście. - Te zarzuty są bezpodstawne, a publiczne oświadczenia samego prezydenta (Donalda Trumpa) jasno pokazują, że jego jedynym celem jest polityczna zemsta za wszelką cenę - oznajmiła James. Jej zdaniem to "kontynuacja desperackiego wykorzystywania naszego systemu wymiaru sprawiedliwości przez prezydenta". Zapowiedziała, że będzie dalej służyć na stanowisku prokuratora.

Oskarżona prokurator - wcześniej oskarżała Trumpa

W 2022 roku prokurator James wniosła sprawę przeciwko Trumpowi i jego firmie o oszustwo. Sąd uznał, że ówczesny były prezydent zawyżał wartość netto swojego majątku, aby wprowadzić kredytodawców w błąd, co skutkowało wymierzeniem Trumpowi kary w wysokości 354,9 mln dolarów. Później sąd apelacyjny w Nowym Jorku uchylił tę decyzję. Podczas procesu Trump nazwał James "polityczną grafomanką" i oskarżył o "polowanie na czarownice".

Media zauważają, że oskarżenie James jest następstwem nacisków prezydenta USA na Departament Sprawiedliwości, aby kierował akty oskarżenia przeciwko jego krytykom. CNN przypomina, że w ubiegłym miesiącu prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości w Wirginii, po przesłuchaniu dziesiątków świadków uznali, że nie zgromadzili dostatecznych dowodów na poparcie zarzutów kryminalnych wobec James. Pod naciskiem Trumpa, by zarzuty jednak postawić, zrezygnował kierujący prokuratorami Erik Siebert, który został zastąpiony przez byłą osobistą prawniczkę Trumpa Lindsey Halligan - pisze portal stacji. "Fakty i prawo w tej sprawie są jasne i będziemy je nadal śledzić, aby zapewnić sprawiedliwość" - cytuje ją CNN.

Resort wszczął już dochodzenie m.in. w sprawie byłego doradcy Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona, który miał zachować lub przekazywać zastrzeżone dokumenty. We wrześniu oskarżono zaś byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya za składanie fałszywych zeznań i utrudnianie dochodzenia, czemu on sam zaprzecza. W przypadku senatora z Kalifornii, demokraty Adama Schiffa, wszczęto dochodzenie, które dotyczy rzekomego oszustwa hipotecznego.