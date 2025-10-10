Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Oskarżyła Trumpa, teraz sama została oskarżona. "Zemsta za wszelką cenę"

Letitia James i Donald Trump
Letitia James na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James została oskarżona o oszustwo bankowe i składanie fałszywych oświadczeń finansowych. W 2022 roku to ona wniosła sprawę przeciwko Donaldowi Trumpowi.

Prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James w czwartek została oskarżona o oszustwo bankowe oraz składanie fałszywych oświadczeń instytucji finansowej w związku z kredytem hipotecznym. Według prokuratury federalnej James zaciągnęła kredyt na zakup domu w Norfolk w stanie Wirginia w 2020 roku. Prokuratura uważa, że James miała twierdzić, iż nieruchomość będzie jej drugim miejscem zamieszkania, aby uzyskać korzystniejsze oprocentowanie kredytu, w praktyce miała jednak przeznaczyć nieruchomość na cele inwestycyjne i wynająć ją. Rzekome wprowadzenie w błąd miało umożliwić jej zaoszczędzenie niemal 19 tys. dolarów w całym okresie spłaty kredytu.

Letitia James
Letitia James
Źródło: JUSTIN LANE/EPA/PAP

Pierwsza rozprawa zaplanowana jest na 24 października w Norfolk. James zaprzecza i mówi o politycznej zemście. - Te zarzuty są bezpodstawne, a publiczne oświadczenia samego prezydenta (Donalda Trumpa) jasno pokazują, że jego jedynym celem jest polityczna zemsta za wszelką cenę - oznajmiła James. Jej zdaniem to "kontynuacja desperackiego wykorzystywania naszego systemu wymiaru sprawiedliwości przez prezydenta". Zapowiedziała, że będzie dalej służyć na stanowisku prokuratora.

Po tej notatce Trump chwycił za mikrofon. Media cytują treść
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po tej notatce Trump chwycił za mikrofon. Media cytują treść

Oskarżona prokurator - wcześniej oskarżała Trumpa

W 2022 roku prokurator James wniosła sprawę przeciwko Trumpowi i jego firmie o oszustwo. Sąd uznał, że ówczesny były prezydent zawyżał wartość netto swojego majątku, aby wprowadzić kredytodawców w błąd, co skutkowało wymierzeniem Trumpowi kary w wysokości 354,9 mln dolarów. Później sąd apelacyjny w Nowym Jorku uchylił tę decyzję. Podczas procesu Trump nazwał James "polityczną grafomanką" i oskarżył o "polowanie na czarownice".

Media zauważają, że oskarżenie James jest następstwem nacisków prezydenta USA na Departament Sprawiedliwości, aby kierował akty oskarżenia przeciwko jego krytykom. CNN przypomina, że w ubiegłym miesiącu prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości w Wirginii, po przesłuchaniu dziesiątków świadków uznali, że nie zgromadzili dostatecznych dowodów na poparcie zarzutów kryminalnych wobec James. Pod naciskiem Trumpa, by zarzuty jednak postawić, zrezygnował kierujący prokuratorami Erik Siebert, który został zastąpiony przez byłą osobistą prawniczkę Trumpa Lindsey Halligan - pisze portal stacji. "Fakty i prawo w tej sprawie są jasne i będziemy je nadal śledzić, aby zapewnić sprawiedliwość" - cytuje ją CNN. 

Resort wszczął już dochodzenie m.in. w sprawie byłego doradcy Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona, który miał zachować lub przekazywać zastrzeżone dokumenty. We wrześniu oskarżono zaś byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya za składanie fałszywych zeznań i utrudnianie dochodzenia, czemu on sam zaprzecza. W przypadku senatora z Kalifornii, demokraty Adama Schiffa, wszczęto dochodzenie, które dotyczy rzekomego oszustwa hipotecznego.

"Nadzwyczajne działania". Trump ratuje sojusznika
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nadzwyczajne działania". Trump ratuje sojusznika

BIZNES

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: PAP, Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SETH WENIG

Udostępnij:
TAGI:
USADonald Trump
Czytaj także:
Grupa PROFILOVE TEAM
"Ruch zamiast siedzenia, woda zamiast słodzenia". NFZ rapuje o profilaktyce
Zdrowie
Nietrzeźwy mężczyzna ukradł samochód ojcu, pojazd spłonął
Ukradł ojcu samochód, pojazd spłonął
Białystok
imageTitle
Kanadyjczyk nie chciał jeździć w izraelskim zespole. Grozi mu gigantyczna kara
EUROSPORT
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
Giganci na celowniku. Bruksela wszczyna postępowanie kontrolne
BIZNES
"To jedno z najbardziej złożonych śledztw w ostatnich miesiącach"
Wysyłali narkotyki przez automaty paczkowe
Rzeszów
Kampus Banacha WUM
Polskie uczelnie medyczne wśród najlepszych na świecie
Zdrowie
"Top Gun: Maverick" to najbardziej dochodowy film w karierze Toma Cruise'a
Te kinowe hity zaraz znikną z Playera. Wśród nich uwielbiana polska komedia
Kultura i styl
w Warszawie zgromadzenia i przemarsze (zdjęcie ilustracyjne)
Weekend z manifestacjami i utrudnieniami
WARSZAWA
Paweł K.
Mówił o "trumnach na kołach". Łódzki adwokat z kolejnym wyrokiem
Łódź
Służby prowadzą ewakuację kempingu w Kartagenie w związku z ulewami
Stan "nadzwyczajnego zagrożenia", ewakuacja kempingu
METEO
Rozbił auto uciekając przed policją
Uciekał przed policją, doprowadził do wypadku. W aucie miał nie tylko narkotyki
Wrocław
shutterstock_2650540179
Inaczej nie wejdą do budynku. Rewolucja w wielkim banku
BIZNES
Kołobrzeg
Ciało kobiety unosiło się na wodzie
Szczecin
pielegniarka szpital shutterstock_2490896743
Które zawody są szczególnie obciążone depresją? Przełomowe badanie WHO
Anna Bielecka
Państwo bezradne wobec drogowego bandyty
Motocyklista jak pocisk. Telefon może być kluczem do znalezienia sprawcy
Bartosz Żurawicz
laptop, telefon, komputer
Utrudnienia dla klientów banków
BIZNES
Radosław Sikorski
Sikorski o Putinie: myślałem, że już mu wystarczy
Polska
Zoo Opole
Szokujące odkrycie w zoo po awarii chłodni
Opole
imageTitle
Paolini po rozbiciu Świątek: w końcu ją pokonałam
EUROSPORT
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi na Filipinach. Kolejne ostrzeżenie przed tsunami
METEO
Biały Dom
Biały Dom komentuje werdykt Komitetu Noblowskiego
Świat
Jesień, park, deszcz, deszczowo
W weekend nieco się ociepli, ale też popada
METEO
43 min
pc
Ożywią nawet zmarłego. Ten trend fascynuje i przeraża
I co teraz?
Collegium Humanum
Są wyniki sekcji zwłok prorektora Collegium Humanum
WARSZAWA
imageTitle
Bolesna porażka Świątek. Pierwsza z tą rywalką
EUROSPORT
44-latek aresztowany pod zarzutem morderstwa
Mama rocznego dziecka nie żyje, tata w areszcie
Katowice
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
"Prawdziwa fala korekt". Zawirowania na rynku
BIZNES
La Poste wprowadziła do obiegu znaczki o zapachu croissanta
Znaczki o zapachu croissanta. "Na pocztach unosi się słodki zapach"
Ciekawostki
Kapturnik morski jest zagrożony wyginięciem
Nowa "czerwona księga". Foki i ptaki w szczególnie trudnej sytuacji
METEO
Ukraińska armia
Ważny raport i komentarz, który zniknął
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica