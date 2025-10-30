Pierwszy raz od 33 lat. Trump wydał rozkaz wznowienia prób broni jądrowej

"Z powodu programów testowych innych krajów, poleciłem Ministerstwu Wojny rozpoczęcie testowania naszej broni jądrowej na równych zasadach. Proces ten rozpocznie się natychmiast" - napisał prezydent USA Donald Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social. Trump ogłosił to lecąc helikopterem Marine One na spotkanie z Xi Jinpingiem.
Prezydent USA nie rozwinął wypowiedzi i nie wskazał, o jakie programy testów innych broni chodzi. Zaznaczył jednak, że USA posiadają nawięcej broni jądrowej na świecie, Rosja jest na drugim miejscu, a "Chiny na odległym trzecim, ale dorównają (do USA i Rosji) w ciągu 5 lat".
Do ogłoszenia dochodzi na tle ostatnich wypowiedzi rosyjskich władz o próbach pocisków zdolnych do przenoszenia broni jądrowej z napędem jądrowym, rakiety manewrującej Buriewiestnik i torpedy Posejdon.
Próby broni jądrowej
Ostatnia znana próba broni jądrowej miała miejsce w 2017 roku i została przeprowadzona przez Koreę Północną. Pozostałe państwa nie przeprowadziły żadnego testu broni jądrowej w XXI wieku.
Do ostatniej znanej detonacji bomby atomowej przez Chiny doszło w 1996 roku, lecz od lat analitycy wskazują na aktywność na poligonie nuklearnym Lob-nor, które wskazują na przygotowania do przeprowadzenia testu. Trump zamieścił swój wpis tuż przed planowanym spotkaniem z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.
Ostatnia amerykańska próba miała miejsce w 1992 roku - 33 lata temu. Stany Zjednoczone podpisały traktat o całkowitym zakazie prób nuklearnych w 1996 roku, ale Senat nigdy nie zagłosował za jego ratyfikacją.
Autorka/Autor: asty/akw
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HASNOOR HUSSAIN / REUTERS / POOL