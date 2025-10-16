Logo strona główna
Świat

Łuk triumfalny według Trumpa. "Dlaczego jesteście zaskoczeni?"

Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump pokazał makiety łuku triumfalnego
Źródło: Reuters
Gdy jedzie się w stronę pomnika Lincolna, dosłownie czuć, że czegoś tam brakuje - mówił Donald Trump, prezentując makiety łuku triumfalnego, jaki chce wybudować w Waszyngtonie. Do tej pory o planach Trumpa mówiło się w kategorii spekulacji, lecz teraz prezydent USA sam się do nich odniósł.
Kluczowe fakty:
  • Tak zwany "Łuk Trumpa" - jak pisze BBC - miałby upamiętnić 250. rocznicę powstania kraju, którą Amerykanie będą świętowali w przyszłym roku.
  • Według doniesień jego budowę mają sfinansować zwolennicy Trumpa i sam prezydent.
  • Jak przekazało źródło CNN, to Trump "był pomysłodawcą projektu i uczestniczył w całym procesie na każdym etapie".

W zeszłym tygodniu podczas spotkania Donalda Trumpa z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem fotograf agencji AFP wykonał zdjęcie biurka w Gabinecie Owalnym, na którym umieszczone były modele łuku triumfalnego. To wzbudziło różne spekulacje i pytania o plany amerykańskiego przywódcy.

Teraz w sprawie pojawiło się więcej szczegółów. Jak pisze BBC, "nie jest niczym niezwykłym, że urzędujący prezydent lub pierwsza dama odnawiają Biały Dom, ale wydaje się, że Trump ma zamiar zainwestować w znacznie ważniejszy i widoczny projekt".

Jedna z makiet sfotografowanych na biurku prezydenta przedstawiała teren wokół pomnika Lincolna oraz łuk znajdujący się po przeciwnej stronie rzeki Potomak w Waszyngtonie, po drugiej stronie mostu. Na biurku stał również większy model łuku - z trzymającym pochodnię złotym aniołem i dwoma białymi orłami.

Makiety łuku triumfalnego na biurku Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym
Makiety łuku triumfalnego na biurku Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym
Źródło: JIM WATSON/AFP/East News
Źródło: Google Maps

Trump: dlaczego jesteście zaskoczeni?

Telewizja CNN - powołując się na swoje źródła - podała, że administracja rozważa budowę łuku w ramach obchodów upamiętniających 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości, która przypada w lipcu przyszłego roku.

Wysoki rangą urzędnik Białego Domu powiedział CNN, że łuk był pomysłem Trumpa. "To on był pomysłodawcą projektu i uczestniczył w całym procesie na każdym etapie" - powiedział urzędnik.

Sam Trump odniósł się do budowy łuku w środę w trakcie zbiórki funduszy na budowę sali balowej w Białym Domu. - Gdy jedzie się w stronę pomnika Lincolna, dosłownie czuć, że czegoś tam brakuje - mówił.

Zaprezentował przed zgromadzonymi kilka makiet pomnika w różnych rozmiarach i powiedział: - Będzie naprawdę piękny. Myślę, że będzie fantastyczny.

- To jest wizualizacja tego, jak będzie wyglądał. Macie trzy rozmiary - kontynuował, dodając, że jego zdaniem "największy będzie wyglądał najlepiej".

Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Tłum zareagował śmiechem, na co prezydent odparł: - Dlaczego jesteście zaskoczeni? W ten sposób zrobimy też coś dla miasta Waszyngton.

Portal BBC zauważył, że nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpocznie się budowa, ani ile będzie kosztować.

W stylu Trumpa

Portal Axios wspominał w minionym tygodniu, że Trump zdążył już ozdobić "niegdyś spartański" Gabinet Owalny licznymi złoceniami, ornamentami i obrazami, a Ogród Różany przed Białym Domem został pokryty płytami, na których ustawiono stoły i żółte oraz białe parasole.

>> "Złoto jest wszędzie", "wystrój jak u króla". Tak Trump zmienia Gabinet Owalny

Ponadto prezydent nakazał budowę sali balowej w Białym Domu. Ma ona kosztować 200 milionów dolarów i zostanie sfinansowana z datków od Trumpa i "innych darczyńców-patriotów".

Jak zmieniał się Gabinet Owalny
Donald Trump i Joe Biden. Gabinet Owalny przed tym, jak wprowadził się do niego Trump
Donald Trump i Joe Biden. Gabinet Owalny przed tym, jak wprowadził się do niego Trump
Źródło: Alexander Drago/EPA/PAP
Mark Rutte (z lewej) i Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Mark Rutte (z lewej) i Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Źródło: EPA/YURI GRIPAS
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, 28 lutego 2025 r.
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, 28 lutego 2025 r.
Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Mark Carney i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, maj 2025 r.
Mark Carney i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, maj 2025 r.
Źródło: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, 18 sierpnia 2025 r.
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, 18 sierpnia 2025 r.
Źródło: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT
Gabinet Owalny: Puchar Świata FIFA i zdjęcia
Gabinet Owalny: Puchar Świata FIFA i zdjęcia
Źródło: Al Drago/Bloomberg via Getty Images
Podkładka z napisem "Trump" na stole w Gabinecie Owalnym
Podkładka z napisem "Trump" na stole w Gabinecie Owalnym
Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Pod koniec sierpnia Trump podpisał rozporządzenie instruujące architektów budynków administracji federalnej, by budowali je w stylu klasycystycznym, inspirowanym starożytną Grecją i Rzymem.

Biały Dom wyjaśnił, że w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są inne style, ale muszą one "wyrażać godność, energię i stabilność amerykańskiego rządu" i zdobyć uznanie opinii publicznej. Administracja ma być informowana o projektach odbiegających od klasycyzmu.

Amerykański Instytut Architektów wyrażał "poważne zaniepokojenie", podkreślając, że budynki publiczne powinny odzwierciedlać różnorodność kulturową i geograficzną kraju.

OGLĄDAJ: Dlaczego ludzie Trumpa tępią telewizyjnych komików?
Donald Trump

Dlaczego ludzie Trumpa tępią telewizyjnych komików?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: CNN, BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

