Pożar rafinerii pod Los Angeles Źródło: Reuters

Do pożaru doszło w rafinerii El Segundo, należącej do koncernu Chevron. Według strony internetowej firmy El Segundo jest największą rafinerią na zachodnim wybrzeżu USA.

Straż pożarną wezwano w czwartek około godziny 21.30 czasu lokalnego (6.30 w piątek czasu polskiego). Z odległości wielu kilometrów widoczny był buchający ogień i kłęby dymu. Przyczyna zdarzenia wciąż nie jest znana.

Jak przekazała członkini rady nadzorczej hrabstwa Holly Mitchell, służbom udało się opanować ogień i ograniczyć obszar pożar do jednego części obiektu. Nie jest jasne, czy strażacy ugasili ogień.

Według dwóch źródeł, na które powołał się Reuters, pożar wybuchł w instalacji Isomax 7, która przetwarza olej opałowy średniodestylowany na paliwo lotnicze.

Nie jest jasne, jaki wpływ będzie miał pożar na zdolność rafinerii do produkcji paliwa lotniczego - zauważyła agencja.

Rzeczniczka Chevron Allison Cook przekazała, że nie odnotowano poszkodowanych. "Wszyscy pracownicy rafinerii i wykonawcy zostali ewakuowani i nikt nie odniósł obrażeń" - oświadczyła. Zapewniła, że własna straż pożarna rafinerii, a także ta z pobliskich miejscowości, aktywnie reagują na pożar.

Lokalne władze poinformowały, że nie wydano nakazów ewakuacji dla okolicznych mieszkańców.

Świadkowie o eksplozji

Świadek pożaru powiedział dziennikarzom stacji CBS, że eksplozja była odczuwalna w sposób porównywalny do odczuć podczas niewielkiego trzęsienia ziemi. Rafineria zatrudnia około tysiąca pracowników. Posiada własną kilkudziesięcioosobową straż pożarną. Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej koncernu Chevron, zakład El Segundo produkuje 276 tysięcy baryłek ropy dziennie.

