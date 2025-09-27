Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem w Moskwie. Nagranie z 6 sierpnia Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Syn Steve'a Witkoffa, wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu, zabiegał o miliardy dolarów od rządów regionalnych zaangażowanych w rozmowy o zawieszeniu broni, w tym samym czasie, gdy jego ojciec negocjował porozumienie w sprawie wojny Izraela w Strefie Gazy - podał w piątek "New York Times".

Według doniesień Alex Witkoff zabiegał w Katarze o utworzenie funduszu inwestycyjnego, który koncentrowałby się na projektach nieruchomości komercyjnych w USA.

Steve Witkoff Źródło: noamgalai/Shutterstock

Obietnice warte miliardy dolarów

Osoby znające propozycje, ale nieupoważnione do wypowiadania się w tej sprawie, poinformowały gazetę, że Alex Witkoff przekazał później potencjalnym inwestorom, że uzyskał obietnice warte miliardy dolarów od funduszy rządowych w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kuwejcie.

Pozyskiwanie funduszy nastąpiło w czasie, gdy Steve Witkoff starał się o zawarcie porozumienia w sprawie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, przy mediacji Kataru.

Biały Dom o "kolejnym fałszywym ataku"

"NYT" stwierdził, że fundusz mógłby przynieść firmie Witkoffa setki milionów dolarów dochodu. W raporcie podano, że Steve Witkoff pozostaje częściowym właścicielem firmy zajmującej się nieruchomościami po sprzedaży części swoich udziałów na początku tego roku.

Biały Dom, poproszony przez "NYT" o komentarz, stwierdził, że jest to "kolejny fałszywy atak upadającej gazety na Steve’a Witkoffa", nie odnosząc się jednak do podnoszonego tematu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD