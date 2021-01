Facebook bezterminowo blokuje konta Donalda Trumpa

Bezterminowo, a na pewno na dwa tygodnie, do czasu przekazania w Stanach Zjednoczonych władzy, zawieszono konto ustępującego prezydenta Donalda Trumpa na Facebooku i Instagramie - potwierdził szef platformy, Mark Zuckerberg. Wcześniej o usunięciu oświadczeń prezydenta zdecydowały platformy Twitter i YouTube.

W środę podczas toczącego się posiedzenia Kongresu, mającego formalnie zatwierdzić wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich, do budynku na Kapitolu wtargnęła grupa zwolenników Donalda Trumpa . Część z nich, jak donosiły amerykańskie media, miała być uzbrojona. Protestujący starli się z policją, doszło do użycia gazu. Posiedzenie Kongresu zostało przerwane na wiele godzin. Zwycięstwo Joe Bidena zostało oficjalnie zatwierdzone w nocy ze środy na czwartek.

Co wiemy o tych wydarzeniach?

- W wyniku starć zginęły cztery osoby, a ponad 50 zostało aresztowanych. Pierwszą ofiarą była kobieta, która została postrzelona w gmachu Kongresu. Następnie waszyngtońska policja poinformowała o trzech kolejnych przypadkach śmiertelnych, chociaż nie podała, co było bezpośrednią przyczyną śmierci.

- W odpowiedzi na te wydarzenia prezydent elekt Joe Biden zaapelował do Trumpa, aby "wypełnił swoją przysięgę, bronił konstytucji i zażądał zakończenia tego oblężenia". Krótko po słowach Trump opublikował na Twitterze nagranie wideo, w którym wezwał swoich zwolenników do pokojowego rozejścia się do domów. Podtrzymał swoje zdanie, że wybory zostały sfałszowane.