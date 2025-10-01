Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump: Harvard zapłaci 500 milionów dolarów i jego grzechy zostaną odpuszczone

Prezydent USA Donald Trump
Złoty pomnik Trumpa przed Kapitolem USA
Źródło: CNN
Administracja Trumpa jest bliska zawarcia umowy z Uniwersytetem Harvarda, która przewiduje zapłatę 500 milionów dolarów przez uczelnię – przekazał prezydent USA Donald Trump. Oświadczenie pojawiło się po miesiącach negocjacji. Uczelnia jeszcze go nie skomentowała.

Prezydent USA Donald Trump poinformował o ugodzie z Harvardem podczas podpisywania rozporządzenia nt. badań nad nowotworami dziecięcymi w Gabinecie Owalnym.

Dopytywany przez dziennikarzy o szczegóły, przyznał jednak, że umowa nie została jeszcze sfinalizowana. Dodał, że opiewa ona na 500 mln dolarów. - Zapłaciliby około 500 milionów dolarów. Będą prowadzić szkoły zawodowe i uczyć ludzi, jak obsługiwać sztuczną inteligencję i wiele innych rzeczy - wymieniał Trump.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło: FRANCIS CHUNG/PAP/EPA

Jak stwierdził, szkoły te byłyby prowadzone przez uniwersytet, a jeśli uczelnia wywiąże się z umowy, jej "grzechy zostaną odpuszczone".

Uczelnia dotąd nie skomentowała słów Trumpa, zaś uniwersytecka gazeta "The Harvard Crimson" uznała je za zaskakujące, biorąc pod uwagę dotychczasowy impas w rozmowach z Harvardem.

Wcześniej podobną ugodę z administracją Trumpa zawarł Uniwersytet Browna, który, podobnie jak Harvard, należy do prestiżowej Ligi Bluszczowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uniwersytet Harvarda
Kolejne uderzenie administracji Trumpa w znaną uczelnię
BIZNES
Uniwersytet Harvarda
Prawo odebrane Harvardowi. Polska badaczka na uniwersytecie: strzał w kolano
harvard cambridge usa uniwersytet - Marcio Jose Bastos Silva shutterstock_210785200
Wstrzymanie funduszy przez Trumpa dla Harvardu niezgodne z prawem
BIZNES

Spór administracji Trumpa z Harvardem

Trump wysuwał wobec uczelni wiele zarzutów, m.in. o tolerowanie antysemityzmu, upolitycznienie, czy związki z Komunistyczną Partią Chin. Podjął też szereg działań przeciwko szkole, odbierając jej część funduszy na badania naukowe i usiłując zablokować możliwość przyjmowania studentów z zagranicy.

Sądy w większości blokowały dotąd decyzje prezydenta, m.in. unieważniając jego decyzję o odebraniu 2,7 mld dolarów w grantach i kontraktach federalnych z uniwersytetem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Kosiniak-Kamysz

TVN24 HD
NA ŻYWO

Kosiniak-Kamysz
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: FRANCIS CHUNG/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USADonald Trump
Czytaj także:
Zniszczenia w mieście Bogo City na Filipinach
Trzęsienie ziemi na Filipinach. Dziesiątki ofiar, przepełnione szpitale
METEO
Papież Leon XIV
Papież ocenił plan Trumpa w sprawie Gazy
Świat
Były szef CIA gen. Petraeus
Były szef CIA wskazuje, jak uderzyć w Rosję
Polska
Likwidowany zakład górniczy w Stefanowie Ruszkowskim
Walka o złoże warte miliardy złotych
Piotr Krysztofiak
shutterstock_2250571743
14 milionów do wygrania
BIZNES
Podejrzany o zabójstwo to 33-letni znajomy zmarłej
Policja: Podpalił śpiącą kobietę, mówił, że rozpalił grilla. 33-latkowi grozi dożywocie
WARSZAWA
Energetyka
"Byliśmy na granicy blackoutu". Miasta w czasach kryzysów
WARSZAWA
imageTitle
Na kogo postawi selekcjoner? Zgrupowanie kadry tuż za rogiem
EUROSPORT
Silny wiatr
Powrót niebezpiecznej aury. Tu mogą pojawić się alarmy
METEO
Uwięzieni w sklepie
System kaucyjny. Co trzeba wiedzieć
BIZNES
Biały Dom
Shutdown w USA. Oto co się będzie działo
Świat
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Rewolucja dla klientów. Wielkie sieci komentują
Paulina Karpińska
imageTitle
Rekordowe pieniądze w ekstraklasie. Ponad miliard złotych przychodu
EUROSPORT
25910114
Najnowszy sondaż partyjny. "Scena się radykalizuje"
Polska
Dziesiątki zabitych w atakach Izraela
Jest plan zakończenia wojny, a co się dzieje w Gazie
Świat
Zniszczenia w Ukrainie po rosyjskim ataku
Atak dronów na miasto Dniepr
Świat
System kaucyjny, kaucja, zwrot butelek
"Krytyczna sytuacja" w elektrowni jądrowej, rusza system kaucyjny, radni PiS wyrzuceni
WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, opady deszczu
Taki będzie pierwszy dzień października
METEO
imageTitle
Zaskakująca porażka Liverpoolu. Kane niezmiennie skuteczny
EUROSPORT
imageTitle
Mourinho wrócił do domu. Ponad godzina Zielińskiego w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas spotkania z mieszkańcami w Lublinie
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kandydatką Polski 2050 na wicepremiera
Polska
imageTitle
Mbappe pnie się w klasyfikacji Ligi Mistrzów. Lewandowski pod presją
EUROSPORT
Pożar w Koszalinie
Dziewięć osób, w tym dzieci, w szpitalu i 75 ewakuowanych
Szczecin
imageTitle
Nastolatek rywalem Sinnera w finale turnieju w Pekinie
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński we Wrocławiu
Kaczyński wyrzucił z PiS większość radnych w dolnośląskim sejmiku
Polska
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Zaporoska Elektrownia Jądrowa (zdjęcie z kwietnia 2023 r.)
Zełenski: sytuacja w zaporoskiej elektrowni jądrowej krytyczna
Świat
sklep
Nietypowy klient w sklepie o szóstej rano. "Byłam przerażona"
METEO
Kontrkandydaci Szymona Hołowni w walce o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców
To z nimi konkuruje Hołownia. Kluczem może być odpowiedź na pięć pytań
Marcin Złotkowski
imageTitle
Polacy poznali pierwszych rywali w finale Speedway of Nations
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica