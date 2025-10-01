Trump: Harvard zapłaci 500 milionów dolarów i jego grzechy zostaną odpuszczone

Złoty pomnik Trumpa przed Kapitolem USA Źródło: CNN

Prezydent USA Donald Trump poinformował o ugodzie z Harvardem podczas podpisywania rozporządzenia nt. badań nad nowotworami dziecięcymi w Gabinecie Owalnym.

Dopytywany przez dziennikarzy o szczegóły, przyznał jednak, że umowa nie została jeszcze sfinalizowana. Dodał, że opiewa ona na 500 mln dolarów. - Zapłaciliby około 500 milionów dolarów. Będą prowadzić szkoły zawodowe i uczyć ludzi, jak obsługiwać sztuczną inteligencję i wiele innych rzeczy - wymieniał Trump.

Prezydent USA Donald Trump Źródło: FRANCIS CHUNG/PAP/EPA

Jak stwierdził, szkoły te byłyby prowadzone przez uniwersytet, a jeśli uczelnia wywiąże się z umowy, jej "grzechy zostaną odpuszczone".

Uczelnia dotąd nie skomentowała słów Trumpa, zaś uniwersytecka gazeta "The Harvard Crimson" uznała je za zaskakujące, biorąc pod uwagę dotychczasowy impas w rozmowach z Harvardem.

Wcześniej podobną ugodę z administracją Trumpa zawarł Uniwersytet Browna, który, podobnie jak Harvard, należy do prestiżowej Ligi Bluszczowej.

Spór administracji Trumpa z Harvardem

Trump wysuwał wobec uczelni wiele zarzutów, m.in. o tolerowanie antysemityzmu, upolitycznienie, czy związki z Komunistyczną Partią Chin. Podjął też szereg działań przeciwko szkole, odbierając jej część funduszy na badania naukowe i usiłując zablokować możliwość przyjmowania studentów z zagranicy.

Sądy w większości blokowały dotąd decyzje prezydenta, m.in. unieważniając jego decyzję o odebraniu 2,7 mld dolarów w grantach i kontraktach federalnych z uniwersytetem.

