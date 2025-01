Nawet 30 tysięcy imigrantów ma trafić z USA do ośrodka w bazie Guantanamo na Kubie. Donald Trump podpisał rozporządzenie w sprawie rozbudowy obiektu, by trafili tam "najgorsi" przestępcy.

Po przejęciu władzy przez Trumpa w USA rozpoczęto masowe zatrzymania i deportacje imigrantów. Trump ocenił, że "niektórzy z nich są tak źli", że nie ma wystarczającego zaufania do krajów, do których osoby te są z powrotem odsyłane. - Nie chcemy, by wrócili, więc wyślemy ich do Guantanamo. To jest miejsce, z którego ciężko się wydostać - powiedział.