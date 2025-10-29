Logo strona główna
Świat

Burza o podpisy Bidena. Chcą zbadania dokumentów

Prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę budżetową
Joe Biden o działaniach administracji Donalda Trumpa: wyrządziła wiele szkód w 100 dni
Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN
Republikańscy kongresmeni ocenili, że dokumenty podpisane przez Joego Bidena z użyciem maszyny do powielania podpisów (autopen) powinny zostać unieważnione. Zażądali dochodzenia prokuratury. Zbadania tej sprawy domagał się też Donald Trump, który portret Bidena w Białym Domu zastąpił obrazem wspomnianej maszyny.

Republikańscy członkowie komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów podsumowali w ten sposób kilkumiesięczne śledztwo kongresowe. Mimo że podczas przesłuchań doradców Joego Bidena nie zdobyli dowodów na to, że ktoś inny, niż były prezydent podejmował decyzje o złożeniu podpisów, uznali, że nie ma też wystarczającej dokumentacji dowodzącej, że to Biden był autorem tych decyzji.

Republikanie również oskarżyli otoczenie Bidena o ukrywanie jego stanu zdrowia. "W obliczu braku wystarczającej dokumentacji z tamtego okresu, wskazującej na to, że prezydent Biden, którego funkcje poznawcze pogarszały się, sam podjął daną decyzję wykonawczą, decyzje takie nie mają mocy prawnej i powinny zostać uznane za nieważne" – napisano w raporcie przygotowanym przez szefa komisji Jamesa Comera.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump pokazał "prezydencką Aleję Sław". Zaskakujący wizerunek Bidena

Śledztwo komisji skupiało się głównie na decyzjach o prewencyjnych ułaskawieniach, m.in. byłych urzędników administracji Bidena oraz członków jego rodziny. Lecz Republikanie zaznaczyli, że chcą doprowadzić do unieważnienia też innych rozporządzeń.

Kongresmeni wzywają prokuraturę w sprawie asystentów Bidena

"Departament Sprawiedliwości powinien niezwłocznie przeprowadzić przegląd wszystkich decyzji wykonawczych podjętych przez prezydenta Bidena w okresie od 20 stycznia 2021 r. do 19 stycznia 2025 r. Biorąc pod uwagę schematy działań i ustalenia opisane w niniejszym dokumencie, przegląd ten powinien skupić się w szczególności na wszystkich aktach ułaskawienia. Powinien on jednak również obejmować wszystkie inne rodzaje decyzji wykonawczych" - napisano w liście do prokurator generalnej Pam Bondi.

Prezydent USA Joe Biden
Prezydent USA Joe Biden
Źródło: Twitter/@POTUS

Kongresmeni wezwali prokuraturę, by śledztwem objęła dwoje asystentów Bidena oraz prezydenckiego lekarza Kevina O'Connora. Ten drugi odmówił odpowiedzi na pytania komisji podczas przesłuchania i był krytykowany za to, że nie badał funkcji poznawczych prezydenta, mimo sugestii ówczesnego szefa personelu Białego Domu Jeffa Zientsa.

Sam Biden, który nie został wezwany przed komisję, oskarżył republikanów o kłamstwa na ten temat i zapewnił, że sam podejmował wszystkie decyzje. W zeznaniach twierdzili też tak jego doradcy.

"Wyrażę się jasno". Biden odpowiada Trumpowi
"Wyrażę się jasno". Biden odpowiada Trumpowi

"Skandal" z autopenem

Do zbadania użycia przez Bidena autopenu wielokrotnie wzywał prezydent Donald Trump, nazywając sprawę jednym z największych skandali w historii. W galerii portretów prezydentów, stworzonej na życzenie Trumpa pod kolumnadą Białego Domu, zamiast zdjęcia Bidena widnieje obraz maszyny do podpisów.

Urządzenie do powielania podpisów zamiast portretu Joe Bidena w Białym Domu
Urządzenie do powielania podpisów zamiast portretu Joe Bidena w Białym Domu
Źródło: x.com/@WhiteHouse

Choć autopen był używany wielokrotnie przez wielu innych prezydentów, w tym samego Trumpa, Biden miał z niego korzystać w znacznie większym stopniu, zwłaszcza pod koniec swojej kadencji.

Biden opuścił Biały Dom w wieku 82 lat. Trump ma obecnie 79 lat.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Twitter/@POTUS

USADonald TrumpJoe Biden
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica