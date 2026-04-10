Świat

CNN: Amerykanie przeprowadzają się do Europy Środkowej. Coraz częściej wybierają Polskę

Coraz więcej Amerykanów przeprowadza się do Europy, a jedną z coraz częściej wybieranych destynacji jest Polska. Stacja CNN przyjrzała się powodom takich decyzji.

Jak pisze w piątek CNN, rekordowo dużo Amerykanów myśli o przeprowadzce za granicę. Stacja przypomina wyniki listopadowego sondażu Gallupa, według których co piąty obywatel USA przyznał, że chciałby wyjechać z kraju, gdyby miał taką możliwość. "Nie jest zaskoczeniem, że 27 państw Unii Europejskiej to najczęściej wybierane kierunki. Szczególnie Francja, Włochy, Hiszpania i Portugalia, nazwane w kręgach imigracyjnych Wielką Czwórką" - napisano. Ale eksperci odnotowują coraz większe zainteresowanie także mniej popularnymi dotąd kierunkami z Europy Wschodniej i Środkowej, jak: Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Polska, Albania czy Estonia.

Ceny paliw w USA poszybowały. Trump traci zaufanie wyborców
Rośnie zainteresowanie emigracją z USA do Europy

Jedną z przyczyn rosnącego zainteresowania emigracją do krajów Europy Środkowo-Wschodniej są m.in. elastyczne warunki uzyskania obywatelstwa opartego na pochodzeniu przodków - zauważa CNN. Podczas gdy Włochy, Portugalia czy Francja zaostrzają swoje przepisy imigracyjne, Węgry, Polska, Rumunia, Bułgaria, Łotwa czy Litwa mają mniej ograniczeń. - Wnioski oparte na pradziadkach i dalszych przodkach są zatwierdzane rutynowo - mówi stacji Ted Baumann z magazynu "International Living".

Przypomnijmy, że niedawno polskie obywatelstwo uzyskał m.in. hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, którego rodzina pochodziła z Lublina i Krasnegostawu.

Jean-Francois Harvey z kancelarii Harvey Law Group, zajmującej się prawem imigracyjnym, powiedział CNN, że jeszcze rok temu do jego firmy spływały po 1-2 zapytania miesięcznie od Amerykanów o kraje spoza Wielkiej Czwórki, teraz jest to około 10-12 zapytań tygodniowo. - W ostatnich miesiącach widzimy, że ludzie, którzy się do nas zwracają, zrobili już rozeznanie - mają sporządzone drzewa genealogiczne, odnajdują dokumenty w archiwach i pytają: "Co o tym sądzisz? Czy uważasz, że mogę się ubiegać o uznanie mojego rumuńskiego albo węgierskiego pochodzenia?". To naprawdę bardzo interesujące zjawisko - skomentował.

Amerykanie emigrują do Polski

Eksperci zauważają, że wielu Amerykanów, którzy decydują się na emigrację, podejmuje taką decyzję z powodu niższych kosztów życia w Europie, większego poczucia bezpieczeństwa, dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji. Ale uciekają też przed napięciami politycznymi w swoim kraju.

CNN opisuje historię Natalie Boruk, która wraz z mężem przeprowadziła się w maju 2025 roku z Wirginii do Polski, skąd jej rodzice wyemigrowali w 1981 roku. Para zamieszkała w Krakowie. W jej przypadku proces przeprowadzki był prostszy, ponieważ posiada zarówno amerykańskie, jak i polskie obywatelstwo. Jednak mąż kobiety, Amerykanin, musi dopiero ubiegać się o obywatelstwo RP, na razie otrzymał pozwolenie na pobyt czasowy.

Kobieta przyznała, że po przeprowadzce wyzwaniem okazała się nauka języka polskiego, ale również przystosowanie się do długiej i ponurej polskiej zimy. Według niej nad trudnościami przeważają jednak korzyści, jakie oferuje życie nad Wisłą. Wymienia znacznie niższe opłaty za mieszkanie i artykuły spożywcze. Para twierdzi, że za żywność płaci około jedną trzecią tego, ile wydawała w Stanach Zjednoczonych. Bardzo podoba im się też to, że polskie miasta sprzyjają poruszaniu się pieszo.

CNN przywołuje statystyki rządowe, według których w 2024 roku o 37 proc. wzrosła liczba obcokrajowców, którzy uzyskali polskie obywatelstwo, a liczba ta "prawdopodobnie będzie nadal rosnąć, ponieważ coraz więcej Amerykanów odkrywa ten kierunek". - Wydaje mi się, że Polska będzie jednym z kolejnych miejsc, które naprawdę zyskają na popularności - oceniła Natalie Boruk w rozmowie ze stacją.

Redagował AM

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica