Uwielbiany były prezydent: umieram, nie proście mnie o nic więcej

José Mujica po raz pierwszy podzielił się diagnozą raka w kwietniu 2024 roku. Powiedział wówczas, że lekarze znaleźli guz w jego przełyku. Po kilku miesiącach i przeprowadzeniu radioterapii oceniono, że choroba jest w remisji. Jednak wykonane w ostatnich dniach badania wykazały obecność przerzutów do wątroby.

Ostatni wywiad prezydenta

Jak wskazuje gazeta, Mujica mieszka obecnie z żoną na farmie nieopodal Montevideo, stolicy Urugwaju. Polityk przez dekady uprawiał tam chryzantemy. Teraz pragnie spędzić tam "ostatni etap" swojego życia. - Proszę, żeby zostawiono mnie w spokoju. Nie proście mnie o więcej wywiadów ani o nic innego. Mój czas się skończył. (...) Wojownik ma prawo do odpoczynku - powiedział 89-latek.

José Mujici - kto to

José Mujica został wybrany prezydentem Urugwaju w listopadzie 2009 roku. Urząd sprawował w latach 2010-2015. Jak wskazuje "The Guardian", przekształcił on w tym czasie Urugwaj w "jedną z najzdrowszych i najbardziej liberalnych społecznie demokracji w Ameryce Łacińskiej". Za czasów jego prezydentury w kraju zalegalizowano aborcję do 12. tygodnia ciąży, małżeństwa par jednopłciowych i rekreacyjny użytek marihuany.