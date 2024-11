Jako pierwszy nie przeszedł wysłuchania w Parlamencie Europejskim

Oliver Varhelyi jest węgierskim kandydatem na komisarza do spraw zdrowia i dobrostanu zwierząt w Parlamencie Europejskim. W czwartek ogłoszono, że nie przeszedł wysłuchania w PE. Do poniedziałku musi przekazać odpowiedzi na dodatkowe pytania pisemne. Wówczas zapadnie ostateczna decyzja.

W środę Oliver Varhelyi, kandydat Węgier na komisarza ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt, wziął udział w wysłuchaniu w PE. W czwartek rano ogłoszono, że nie został nominowany. Jest pierwszym kandydatem na komisarza, który nie przeszedł wysłuchania. Do poniedziałku musi przekazać odpowiedzi na dodatkowe pytania pisemne. Po ich otrzymaniu, koordynatorzy komisji PE zdecydują, czy poprzeć jego nominację.

Węgier potrzebuje poparcia dwóch trzecich koordynatorów. Jeśli go nie uzyska, jego kandydatura zostanie poddana pod głosowanie wszystkich komisji prowadzących wysłuchanie. Na tym etapie Varhelyi będzie musiał uzyskać zwykłą większość.

"Aborcja nie należy do kompetencji UE"

Varhelyi przyszedł na wysłuchanie bardzo dobrze przygotowany merytorycznie i bez problemu odpowiadał na pytania. Jeśli chodzi o prawa zwierząt, to zapewniał, że popiera zakończenie chowu klatkowego i będzie działał na rzecz poprawy warunków zwierząt w transporcie. Jednak nie sprzeciwił się przemysłowej hodowli zwierząt, ponieważ "zapewnia jedzenie na naszych stołach".

Kandydat Węgier poległ na pytaniach dotyczących praw kobiet i aborcji. Te kwestie są szczególnie poruszane przez liberałów, socjaldemokratów i Zielonych. Varhelyi przekonywał, że jest "sojusznikiem kobiet" i doskonale je zna. Powodem, jak tłumaczył, jest fakt, że mieszka z czterema z nich (żoną i trzema córkami). W temacie aborcji unikał konkretnych odpowiedzi. Mówił, że "aborcja nie należy do kompetencji UE, tylko państw członkowskich". To rozsierdziło lewicę w PE, która zarzuciła mu, że nie traktuje aborcji jako prawa do opieki zdrowotnej.