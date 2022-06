Izium po rosyjskim ostrzale. Zdjęcia

Izium w obwodzie charkowskim. Zniszczone i obrócone w góry gruzu domy, wybite szyby, powalone ściany, dziury po bombach i pociskach - tak wygląda Izium w obwodzie charkowskim na zdjęciach, które przekazał TVN24 Witalij Kyryczenko, muzyk, który jako ochotnik zaciągnął się do ukraińskiego wojska. Kyryczenko pokazał też nagranie, na którym widać jak odpoczywają żołnierze. - Tak wygląda moje malutkie, zaimprowizowane studio - słychać głos mężczyzny, który pokazuje leżącą na schodach, tuż obok broni, gitarę.

- W normalnych czasach Witalij Kyryczenko jest znanym ukraińskim piosenkarzem i wokalistą zespołu rokowego, w czasach wojennych wstąpił najpierw do obrony terytorialnej miasta Kijowa, a później z innymi żołnierzami przyjechał do obwodu charkowskiego - mówił na antenie TVN24 Ołeh Biłecki i pokazał zdjęcia wykonane przez Kyryczenkę, który przebywa obecnie w obwodzie charkowskim.

Pod koniec maja ukraińskie media relacjonowały, że rosyjscy okupanci zniszczyli co najmniej 80 procent infrastruktury miasta, w którym mieszkało do niedawna 46 tysięcy ludzi.

- Przede wszystkim są to osiedla mieszkaniowe, domy prywatne, wieżowce, atakowane celowo przez Rosjan nie tylko z użyciem samolotów, artylerii i rakiet, ale także czołgów. Oznacza to, że widzieli, gdzie uderzają i co niszczą. Zniszczono również wszystkie punkty handlowe, sklepy, firmy, organizacje, szkoły, przedszkola, szpitale - mówił dziennikarzom radny Iziuma Maksym Strelnyk.