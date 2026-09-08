"Żałosny widok" w Moskwie, "nieudana misja" w Kijowie

Wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, zaangażowani w rozmowy pokojowe Rosji z Ukrainą, przyjechali do Kijowa w niedzielę, 6 września. Dotarli do stolicy ukraińskiej specjalnym pociągiem o symbolicznej nazwie "Peace Express".
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jaki był powód przyjazdu wysłanników Donalda Trumpa do Kijowa.
Jak przebiegała wizyta Witkoffa i Kushnera w stolicy Ukrainy.
Jakie są oczekiwania i prognozy ukraińskich analityków po tej wizycie.