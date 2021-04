"Wściekły pies znowu jest u naszych bram. Jesteśmy na swojej ziemi i będziemy się bronić"

Prorosyjscy separatyści w Donbasie siedmiokrotnie złamali rozejm w ciągu ostatniej doby - poinformowało dowództwo ukraińskiej armii. Władze w Kijowie przekazały ponadto, że na Morzu Azowskim doszło do rosyjskiej "prowokacji". Szef resortu spraw wewnętrznych Arsen Awakow wezwał ukraińskich patriotów do zjednoczenia się, by bronić kraju przed agresją.