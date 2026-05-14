Świat

Rosyjski nalot na Kijów. Zawalił się blok, trwa akcja ratunkowa

Kamila Grenczyn
Zespół autorów
Oprac. Kamila GrenczynOprac. Filip Czerwiński
|
Zawalony budynek w Kijowie
"Była to jedna z najbardziej trudnych nocy dla Kijowa". Relacja Ołeha Biłeckiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Reuters
Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak dronami na Kijów. Fragmenty dronów uszkodziły budynki mieszkane, a jeden z nich zawalił się. Zginęła jedna osoba, a co najmniej kilkadziesiąt zostało rannych.

W Kijowie, gdzie alarm przeciwlotniczy trwał wiele godzin, w dzielnicy Darnica na skutek uderzenia zawalił się blok mieszkalny. Spod gruzów uratowano dziesięć osób, jednak poszukiwania wciąż trwają. "Ludzie są uwięzieni pod gruzami" - przekazał szef wojskowej administracji Kijowa Tymur Tkaczenko.

W kolejnych wpisach na platformie Telegram Tkaczenko informował, że w wyniku rosyjskiego ataku zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Według najnowszych informacji korespondenta TVN24 w Ukrainie Ołeha Biłeckiego, obrażenia odniosło co najmniej 31 osób. Jak powiedział, zmasowany atak z powietrza zaczął się w środę rano. - Rozmawiałem z niektórymi mieszkańcami Lwowa i często słyszę, że to jest presja na ukraińskie morale, czyli nie ma żadnego znaczenia wojskowego - mówił.

Źródło zdjęcia: Reuters
W nocy w ukraińskiej stolicy słychać było odgłosy działek zwalczających bezzałogowce, a na niebie widać było czerwone smugi pocisków. Można było też usłyszeć serie wybuchów. Kanały monitoringowe na Telegramie donosiły o atakach balistycznych i grupach rakiet manewrujących, odpalanych przez rosyjskie samoloty.

Ataki w całej Ukrainie

Ukraińskie lotnictwo poinformowało, że Rosja wystrzeliła w nocy w kierunku Ukrainy łącznie 675 dronów i 56 pocisków. Według komunikatu wojskowego obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 652 drony i 41 pocisków, a w 24 lokalizacjach odnotowano 38 trafień. Zniszczenia od spadających odłamków przechwyconych dronów i rakiet odnotowano w kolejnych 18 lokalizacjach.

Ataki zostały przeprowadzone nie tylko na Kijów, ale też na inne regiony Ukrainy - w tym na obwody charkowski, sumski, czernihowski na północy, na obwód połtawski w środkowej części kraju, a także na port w Odessie i infrastrukturę kolejową.

Zełenski zabrał głos po spotkaniu z Nawrockim

Zełenski: atak nie jest zbiegiem okoliczności

W środę Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, wysyłając około 800 dronów. Władze ukraińskie podały, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Atakowane były między innymi obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które sąsiadują z Polską.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił tego dnia, że zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę w dniu wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach "nie można nazwać zbiegiem okoliczności". Jak wówczas poinformował, zginęło co najmniej sześć osób, a rannych zostało kolejnych kilkadziesiąt, w tym dzieci.

Trump przybył w środę do Pekinu z pierwszą oficjalną wizytą w Chinach od 2017 roku. Na czwartek i piątek zaplanowano jego spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Zełenski wyrażał nadzieję, że Trump poruszy w Pekinie kwestię zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

Źródło: PAP, Reuters
UkrainaWojna w UkrainieRosjaKijówAtak Rosji na UkrainęWołodymyr ZełenskiOdessa
