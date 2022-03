Masz wolny pokój i chcesz go udostępnić uchodźcy z Ukrainy? Oto wskazówki, które mogą to ułatwić. Gdzie należy się zgłosić? Co przygotować? Jak zadbać o ludzi, którzy często mają za sobą dramatyczne przeżycia?

Z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski codziennie uciekają tysiące Ukraińców. Jak podaje Straż Graniczna, od początku wojny, czyli od 24 lutego, do czwartku 10 marca granicę polsko-ukraińską przekroczyło 1,43 miliona osób. Osób, które często szukają dachu nad głową. Pomóc im może każdy z nas. Jednym ze sposobów jest przyjęcie ich do swojego domu.

Chcę przyjąć uchodźców z Ukrainy. Gdzie się zgłosić?

Schronienie uchodźcom z Ukrainy oferują mieszkańcy całej Polski. W wielu urzędach powstały bazy osób, które chcą udzielić schronienia. Nie ma jednak jednolitego systemu korzystania z takiej pomocy. Samorządy starają się wypracować własne rozwiązania.

Na przykład Warszawiacy, którzy dysponują mieszkaniem, pokojem, domem lub innym lokalem i chcieliby udostępnić miejsce osobom z Ukrainy, mogą złożyć specjalną deklarację. Formularz można wypełnić TUTAJ.

Aktualnie najprostszym ogólnokrajowym rozwiązaniem wydaje się specjalna platforma UA SOS. Jak to działa? Każda osoba, która chce udzielić pomocy, zamieszcza poprzez platformę szczegółowe informacje dotyczące liczby oferowanych miejsc, lokalizacji oraz czasu udostępnienia lokalu. Z kolei osoby poszukujące noclegu, po określeniu swoich kryteriów, otrzymają automatycznie informacje o najbardziej pasujących ofertach.

Projekt wspierają instytucje, które cieszą się dużym zaufaniem społecznym: Polska Akcja Humanitarna i Szlachetna Paczka oraz Związek Ukraińców w Polsce i Unia Metropolii Miast. Aby skorzystać z pomocy, wystarczy założyć konto na portalu uasos.org.

Także serwis olx.pl postanowił pomóc w kontakcie poprzez założenie specjalnej kategorii wyszukiwania pod nazwą "Dla Ukrainy". To wspólna inicjatywa OLX, otodom.pl oraz obido.pl. Dodawanie ogłoszeń o wszelkiego rodzaju pomocy jest darmowe.

Co warto przygotować w domu?

Katarzyna Podleska, psycholog i psychotraumatolog z Fundacja HumanDoc, przygotowała poradnik dla osób chcących przyjąć do siebie uchodźców z Ukrainy.

Pierwszą kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest wybór pokoju lub miejsca przeznaczonego dla gości. Fundacja przypomina, że będą oni musieli poczuć, że mają trochę prywatności, więc dobrze jest upewnić się, że zabraliśmy stamtąd wszystko, czego możemy potrzebować. "Niektórzy z Waszych gości będą mieli tylko małą torbę, ale inni mogą przyjechać z walizkami i jeśli to możliwe i możesz im dać trochę miejsca do przechowywania (zwłaszcza jeśli oczekuje się, że zostaną na dłużej niż kilka dni), na pewno to docenią. Dobrym pomysłem jest również uporządkowanie pościeli oraz ręczników i przygotowanie ich dla nich" - czytamy.

Powinniśmy zapoznać przybyszów z zasadami panującymi w domu. "Każde gospodarstwo domowe działa na swój własny sposób, a Twoi goście nie będą wiedzieli, jak robisz pewne rzeczy. Przeanalizuj takie sprawy jak codzienność, bezpieczeństwo, korzystanie z łazienki, wspólne korzystanie z kuchni, o której godzinie w domu jest cisza nocna i całą gamę innych spraw. Nie przewidzisz wszystkiego i będziesz musiał wyjaśnić niektóre rzeczy, gdy przyjadą Twoi goście, ale im więcej jesteś w stanie przemyśleć z wyprzedzeniem, tym łatwiejsze będzie to dla wszystkich" - podpowiada Podleska.

Uchodźcy w domu. Jak się zachowywać?

"Dużo uśmiechów, podstawowe informacje i szansa na odpoczynek i sen mogą być tym, czego naprawdę potrzebują w tym momencie" - podpowiada Fundacja HumanDoc.

Najlepszym sposobem na przywitanie gościa jest zaoferowanie mu herbaty i czegoś do jedzenia. "Przygotuj się na to, że gość będzie czuć się nieswojo jedząc razem z Tobą. Ponownie, nie jest to kwestia osobista – perspektywa jedzenia w nieznanym otoczeniu z osobami, których nie znają, może być dla nich zbyt niepokojąca" – zauważa Podleska.

Najważniejsze kwestie, jakie powinni nasi goście poznać pierwszego dnia, to gdzie mają spać i gdzie jest łazienka. Reszta może poczekać na następny dzień.

"Twoi goście mogą spać przez długi czas lub nawet przez kilka dni. To nie jest bezczynność. Kiedy ludzie przeżywają tak ciężkie chwile, mogą być wyczerpani i wdzięczni, że znajdują się w czystym, bezpiecznym i cichym miejscu. Kiedy będą mieli na to szanse, mogą poczuć się znacznie bardziej uspokojeni i będziesz mógł zacząć przedstawiać im, jak działa Twój dom" - podpowiada Podleska.

Goście muszą mieć też możliwość jedzenia. Możemy oferować im wspólne posiłki, możemy też przygotować im miejsce na przygotowanie i przechowywanie własnego jedzenia.

Warto postarać się, by goście mieli dostęp do internetu. Dla nich to przede wszystkim sposób kontaktu z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi, którzy pozostali na Ukrainie lub podobnie jak oni zdecydowali się opuścić kraj. Dlatego Fundacja HumanDoc apeluje do gospodarzy, by udostępniali uchodźcom swoje hasło do wifi lub w inny sposób zapewniali połączenie z internetem.

Internet ułatwi też nam kontakt z nimi. Aplikacja Google Tłumacz przekłada mowę na tekst i tłumaczy ją na wybrany język. Możemy też za jej pomocą przetłumaczyć dokumenty, skanując je lub robiąc im zdjęcie.

Rząd zapowiada pomoc dla przyjmujących uchodźców

W poniedziałek rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ustawa przewiduje możliwość przekazania wsparcia finansowego rodzinom polskim, którzy pod swój dach, do swojego domu przyjęli rodziny ukraińskie. – To 40 złotych dziennie, czyli około 1200 złotych miesięcznie, które będzie trafiało do tych osób, które przyjęły osoby z Ukrainy, za pośrednictwem samorządów – podawał premier Mateusz Morawiecki, dodając, że to wsparcie będzie obowiązywało przez okres dwóch miesięcy.

Kwota ta miałaby pokryć koszt mieszkania i wyżywienia jednej osoby.

Autor:FC//az

Źródło: TVN24