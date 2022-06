"Tysiące dzieci rysują tatę". Poruszający Dzień Ojca w Ukrainie

"Bycie ojcem to wielka odpowiedzialność i wielkie szczęście. To siła, mądrość i motywacja, by iść do przodu i się nie poddawać. Nieważne, jak trudno jest bronić tego, co najcenniejsze - przyszłości waszych rodzin, waszych dzieci, a więc i całej Ukrainy" - napisał w niedzielę Wołodymyr Zełenski.