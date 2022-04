Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski na drodze krzyżowej w zniszczonej Borodziance

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski przebywa w Ukrainie z trzecią misją od początku rosyjskiej agresji na tej kraj. W Wielki Piątek udał się do Borodzianki na drogę krzyżową - poinformował Ansę rzecznik Watykanu Matteo Bruni. Ta miejscowość w obwodzie kijowskim to jedno z miejsc masakr ludności, dokonanych przez wojska rosyjskie.

Papieski jałmużnik: wystarczy wyjechać niedaleko z Kijowa, by znaleźć najgłębsze znaki wojny, zabitych

Dzień wcześniej, w czwartek, powiedział podczas wizyty w ukraińskiej stolicy, że "wystarczy wyjechać niedaleko z Kijowa, by znaleźć najgłębsze znaki wojny, zabitych". Zapowiadał wówczas, że postara się "dotrzeć właśnie do tych miejsc i odprawić tam drogę krzyżową, gdy papież zrobi to w Koloseum".

Jak mówił, wysłał go, by kardynał "był pośród ludzi, a nie po to, by robić zdjęcia czy podróżować, lecz by być i modlić się".