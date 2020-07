Pekin oskarża Waszyngton o "największe kłamstwa stulecia"

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo może przyjechać do Sinciangu i przekonać się, że zarzuty Waszyngtonu dotyczące łamania praw człowieka muzułmańskich Ujgurów to "największe kłamstwa stulecia" - oświadczyła rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying. Z powodu prześladowań Ujgurów Amerykanie nałożyli sankcje na chińskich urzędników.

Napięte stosunki między Waszyngtonem i Pekinem

Waszyngton odebrał we wtorek Hongkongowi specjalne przywileje handlowe, które odróżniały go od Chin kontynentalnych w relacjach z USA. Nałożył również sankcje na chińskich urzędników i firmy w związku z Hongkongiem i Sinciangiem. Pekin potępił te kroki i zagroził odwetem.

Amerykański dziennik "New York Times" podał, powołując się na cztery źródła zaznajomione ze sprawą, że administracja USA rozważa wprowadzenie zakazu wjazdu do Stanów Zjednoczonych wobec wszystkich członków Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i ich rodzin. Taki zakaz, który teoretycznie mógłby dotyczyć nawet 270 mln osób, dodatkowo pogorszyłby napięte relacje amerykańsko-chińskie.

Hua Chunying oświadczyła, że zarzuty ze strony władz USA wobec Chin o łamanie praw człowieka mniejszości etnicznych w Sinciangu to "największe kłamstwa stulecia". Odnosząc się do Mike'a Pompeo, dodała: - Zapraszamy go, by przyjechał do naszego kraju i zobaczył, co sądzą o nim mieszkańcy Sinciangu.