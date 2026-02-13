Tusk spotka się z liderem węgierskiej opozycji. "Prosił o to"

Tusk o serii spotkań w Monachium. "Ze zrozumiałych względów też jestem tym zainteresowany" Źródło: TVN24

W piątek w stolicy Bawarii rozpoczęła się 62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, która potrwa trzy dni. O szczegółach swojego harmonogramu poinformował na Facebooku Peter Magyar, który przekazał, że jeszcze wieczorem odbędzie dwustronne rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem. W sobotę natomiast spotka się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i kilkoma europejskimi szefami państw i liderami przemysłu.

Lider węgierskiej opozycyjnej TISZY zaznaczył, że on i Tusk "przygotowują się do jak najszybszego przywrócenia stosunków polsko-węgierskich" po ewentualnej zmianie rządu w Budapeszcie w wyniku kwietniowych wyborów parlamentarnych.

Peter Magyar, przywódca opozycyjnej partii TISZA na Węgrzech Źródło: PAP/EPA

- Pod rządami TISZY nasz kraj nie będzie przyjmował międzynarodowych przestępców politycznych. Będziemy współpracować z Polską w dziedzinach gospodarki, energetyki, obronności, transportu, edukacji i kultury - zapowiedział polityk opozycji w nagraniu.

Poinformował też, że omówi z Tuskiem, w jaki sposób Węgry mogłyby przyczynić się do szybkiego zawieszenia broni w Ukrainie i trwałego pokoju gwarantowanego przez społeczność międzynarodową. Magyar - jak zaznaczył - zwróci się również do polskiego premiera z prośbą o wsparcie mniejszości węgierskiej w Ukrainie.

Polityk potwierdził, że jeśli zostanie premierem, to w pierwszą podróż zagraniczną uda się do Warszawy.

Tusk: też jestem tym zainteresowany

O planowanych rozmowach z liderem opozycyjnej TISZY powiedział dziennikarzom Tusk. - Pan Magyar prosił o to spotkanie. Będzie miał cały cykl spotkań, ale szczególnie zależy mu na odbudowie relacji z Polską - powiedział.

Premier zaznaczył przy tym, że "ze zrozumiałych względów też jest tym zainteresowany".

TISZA w opublikowanym wcześniej programie wspomniała między innymi o konieczności "odbudowy tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej i współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej".

W centrum sporu między obecnym rządem Węgier, kierowanym przez Viktora Orbana, oraz gabinetem Donalda Tuska znajdują się dwie kwestie: odmienne podejście do wojny w Ukrainie i pomocy udzielanej jej przez Unię Europejską, a także ochrona, jakiej władze w Budapeszcie udzieliły byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu i byłemu szefowi tego resortu Zbigniewowi Ziobrze, poszukiwanym przez polską prokuraturę.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Większość niezależnych sondaży daje TISZY od kilku do kilkunastu punktów procentowych przewagi nad Fideszem Orbana.

62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

W stolicy Bawarii rozpoczęła się w piątek 62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, która potrwa do niedzieli. Na najważniejszym na świecie spotkaniu ekspertów do spraw polityki bezpieczeństwa organizatorzy spodziewają się ponad 60 szefów państw i rządów, więcej niż kiedykolwiek wcześniej. W obradach weźmie udział około 100 ministrów spraw zagranicznych i obrony.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Tematem przewodnim dyskusji są zmiany w porządku światowym i kryzys w stosunkach transatlantyckich, a także konflikt z Iranem i wojna na Ukrainie.

Wręczana corocznie na konferencji Nagroda im. Ewalda von Kleista zostanie przyznana w sobotę narodowi ukraińskiemu za "jego odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację w obronie własnej wolności i wolności całej Europy". Nagrodę odbierze prezydent Wołodymyr Zełenski, a laudację wygłosi premier Donald Tusk.

