Były marine w rosyjskiej kolonii karnej. Sąd odrzucił apelację

Reed jest byłym żołnierzem piechoty morskiej USA. W maju 2019 roku udał się do Moskwy, aby uczyć się języka rosyjskiego i spędzić jakiś czas ze swoją dziewczyną - Rosjanką, którą poznał na wakacjach w Grecji. Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez jego rodzinę, 15 sierpnia 2019 roku uczestniczył w przyjęciu kolegów jego partnerki, na którym zachęcano go do wypicia dużej ilości wódki. Reed twierdził, że nie pamięta, co wydarzyło się później.