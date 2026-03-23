Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Lider węgierskiej opozycji przebadał się na obecność narkotyków. "Udowodnię"

Magyar poddał się testowi na obecność narkotyków
Magyar walczy o głosy wyborców. Relacja Macieja Warsińskiego
Źródło: TVN24
Lider węgierskiej opozycji Peter Magyar zapowiedział wprowadzenie regularnych testów na obecność alkoholu i narkotyków dla polityków, jeśli jego ugrupowanie przejmie władzę. Sam już poddał się takiemu badaniu.

"Dziś rano rozpocząłem dzień w Wiedniu, gdzie poprosiłem certyfikowane austriackie laboratorium o kompleksowy test narkotykowy, obejmujący wszystkie substancje" - napisał w niedzielę na X Peter Magyar. Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać, jak pracownik laboratorium sięga do jego włosów.

"Próbka włosów może wykryć narkotyki przez długi czas. Jak już wspomniałem, nigdy nie brałem narkotyków, ale ponieważ kierownictwo Fideszu, które regularnie zażywa narkotyki, i ich machina propagandowa wciąż mnie o to oskarża, udowodnię to teraz oficjalnym testem. Opublikuję wyniki, gdy tylko je otrzymam" - zapowiedział lider opozycyjnej Tiszy.

Dodał, że pod rządami jego partii "wprowadzone zostaną regularne testy na obecność alkoholu i narkotyków u polityków".

W Fideszu "narasta panika". Media: rosyjskie służby zaproponowały pomoc
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W Fideszu "narasta panika". Media: rosyjskie służby zaproponowały pomoc

Wybory na Węgrzech

Na Węgrzech trwa kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. W lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Stępień /lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/magyarpeterMP

Udostępnij:
Tagi:
WęgryAlkoholNarkotykiZdrowieViktor Orban
Czytaj także:
Francja. Protest zwolenników Le Pen w Paryżu
Wybory we Francji. Jak wypadła partia Marine Le Pen
Świat
Donald Trump
Presja na Trumpa, szoki na rynkach. "Całkowicie oderwały się"
BIZNES
Policjanci znaleźli substancje, z których można wytwarzać materiały wybuchowe
Eksplozja na osiedlu. "Materiały wybuchowe to po prostu jego pasja"
Wrocław
Śnieg, oblodzenie
Obfite opady śniegu. Gdzie mogą obowiązywać ostrzeżenia IMGW
METEO
Samochód wrócił do firmy leasingowej, 32-latek usłyszał zarzuty
Przestał spłacać raty, samochodu nie oddał
WARSZAWA
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Nowe dane ze sklepów
BIZNES
sudan szpital 04 who
Kolejny atak na szpital. Co najmniej 64 osoby nie żyją
Świat
KOLONOSKOPIA
Pustoszy organizm i portfel. "Koszty nie kończą się na terapii"
Zdrowie
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Minister: zainstalujcie antywirusa na telefonie. Eksperci ostrzegają
Łukasz Figielski
imageTitle
Powiew optymizmu. Sochan z najlepszym występem w Knicks
EUROSPORT
Kierujący dosłownie zmiótł cztery zaparkowane samochody. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie
Uderzył w drzewo, rozbił kilka aut, dachował. Po czym wyszedł spokojnie z auta
Łódź
imageTitle
Inter traci przewagę. Cały mecz Zielińskiego
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał skręcić w lewo, nie poczekał. Ranne dzieci, nie żyje kobieta
Szczecin
imageTitle
Klasyfikacja medalowa HMŚ w Toruniu. Które miejsce zajęła Polska?
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz "sama siebie dokleiła". Komentuje zdjęcie z AI
W KULUARACH
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Przyszli do banku podpisać umowę o kredyt mieszkaniowy i zostali zatrzymani
WARSZAWA
imageTitle
Zgrupowanie czas start. Kadrowicze zjeżdżają do Warszawy
EUROSPORT
hawana kuba shutterstock_2708972419
Władze Kuby szykują się na atak USA
Świat
imageTitle
Kapitalne przyjęcie, jeszcze lepszy strzał. Oyedele z pierwszym golem
EUROSPORT
Michał wójcik 23 0730 1na1
Wójcik o wykluczonym z PiS senatorze: nie był moim przyjacielem
Polska
Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Zderzenie podczas lądowania. Dwie osoby zginęły, wielu rannych
Świat
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Obcokrajowcy zapłacą więcej. Władze wprowadzają podwójny cennik
BIZNES
Osuwisko na I-5 niedaleko Bellingham w Waszyngtonie
Osuwisko zamknęło autostradę. Spadła skała "większa niż autobus"
METEO
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
Rozbity pojazd poza jezdnią. Ciało 19-letniego kierowcy pod wrakiem
WARSZAWA
Londyn. Pożar ambulansów żydowskiej organizacji
Ambulanse żydowskiej organizacji podpalone. Policja szuka trzech osób
Świat
imageTitle
Kolejny błysk Pietuszewskiego. Portugalczycy zachwyceni
EUROSPORT
imageTitle
"Mnie to też nie satysfakcjonuje, ale ta droga była ciężka"
EUROSPORT
imageTitle
Niepokojące słowa Osaki. Podopieczna Wiktorowskiego ma dość
EUROSPORT
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
Bała się "milionowej kary". Zrobiła to, co jej kazał "pracownik banku"
WARSZAWA
Zorza polarna w Dębkach (Pomorskie)
Światła północy zalśniły nad Polską. Zobacz zdjęcia
METEO
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

