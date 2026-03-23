Lider węgierskiej opozycji przebadał się na obecność narkotyków. "Udowodnię"

"Dziś rano rozpocząłem dzień w Wiedniu, gdzie poprosiłem certyfikowane austriackie laboratorium o kompleksowy test narkotykowy, obejmujący wszystkie substancje" - napisał w niedzielę na X Peter Magyar. Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać, jak pracownik laboratorium sięga do jego włosów.
"Próbka włosów może wykryć narkotyki przez długi czas. Jak już wspomniałem, nigdy nie brałem narkotyków, ale ponieważ kierownictwo Fideszu, które regularnie zażywa narkotyki, i ich machina propagandowa wciąż mnie o to oskarża, udowodnię to teraz oficjalnym testem. Opublikuję wyniki, gdy tylko je otrzymam" - zapowiedział lider opozycyjnej Tiszy.
Dodał, że pod rządami jego partii "wprowadzone zostaną regularne testy na obecność alkoholu i narkotyków u polityków".
Wybory na Węgrzech
Na Węgrzech trwa kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. W lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.
Opracował Mikołaj Stępień
