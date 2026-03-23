Lider węgierskiej opozycji przebadał się na obecność narkotyków. "Udowodnię"

Magyar walczy o głosy wyborców. Relacja Macieja Warsińskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Dziś rano rozpocząłem dzień w Wiedniu, gdzie poprosiłem certyfikowane austriackie laboratorium o kompleksowy test narkotykowy, obejmujący wszystkie substancje" - napisał w niedzielę na X Peter Magyar. Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać, jak pracownik laboratorium sięga do jego włosów.

"Próbka włosów może wykryć narkotyki przez długi czas. Jak już wspomniałem, nigdy nie brałem narkotyków, ale ponieważ kierownictwo Fideszu, które regularnie zażywa narkotyki, i ich machina propagandowa wciąż mnie o to oskarża, udowodnię to teraz oficjalnym testem. Opublikuję wyniki, gdy tylko je otrzymam" - zapowiedział lider opozycyjnej Tiszy.

This morning I started the day in Vienna, where I requested a comprehensive drug test covering all substances from a certified Austrian laboratory.



A hair sample can detect any drug use over a long period of time. As I have said before, I have never used drugs, but since the… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) March 22, 2026

Dodał, że pod rządami jego partii "wprowadzone zostaną regularne testy na obecność alkoholu i narkotyków u polityków".

Wybory na Węgrzech

Na Węgrzech trwa kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. W lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Mikołaj Stępień /lulu