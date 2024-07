W tuszach do tatuaży mogą być bakterie wywołujące infekcje. Nowe badania

Eksperci z amerykańskiej rządowej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration - FDA) przyjrzeli się pod względem mikrobiologicznym tuszom do tatuaży i makijażu permanentnego, dostępnym na amerykańskim rynku. Raport z nowych badań został opublikowany na łamach "Applied and Environmental Microbiology". Wynika z niego, że nawet w zamkniętych, nowych pojemnikach z tuszami do tatuaży i permanentnego makijażu naukowcy znaleźli różne bakterie. Niektórym gatunkom dobrze służą warunki panujące w skórze.