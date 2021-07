Tajwan otworzy biuro reprezentacyjne na Litwie. Chiny ostrzegają

W Wilnie zostanie otwarte biuro reprezentacyjne Tajwanu – przekazał we wtorek podczas konferencji prasowej tajwański minister spraw zagranicznych Joseph Wu. Będzie to pierwsza placówka dyplomatyczna w Europie ze słowem "Tajwan" w oficjalnej nazwie. Wu nie podał na razie planowanej daty jej otwarcia. Chiny ostrzegły Litwę, by "nie wysyłała niewłaściwych sygnałów do sił niepodległościowych" na wyspie, którą Pekin uznaje za część ChRL.