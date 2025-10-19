Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trujące ubranie, zabójcza muszla i wybuchowe cygaro. Tajnych planów CIA było więcej

Fidel Castro i Che Guevara
Przesłuchanie dyrektora CIA przed senacką komisją ds. wywiadu
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Trujący strój do nurkowania, zabójcza muszla czy wybuchowe cygaro - to tylko niektóre z pomysłów, jakie CIA chciało wcielić w życie w Ameryce Południowej. Przez akcje wywiadu USA wpływały na życie ludzi w wielu krajach. Po tym jak Donald Trump przyznał, że zezwolił na tajne operacje w Wenezueli, światowe media przypomniały historyczne plany amerykańskich służb.

Prezydent USA Donald Trump przyznał w środę, że zezwolił CIA na prowadzenie tajnych operacji w Wenezueli. Wcześniej informację o zezwoleniu na takie akcje podał "New York Times". Według niego celem administracji USA jest odsunięcie od władzy rządzącego Wenezuelą od 2013 r. Nicolasa Maduro, którego Waszyngton oskarża o handel narkotykami.

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro
Źródło: PAP/EPA/RONALD PENA

Amerykańska agencja wywiadowcza ma długą historię niejawnych działań w Ameryce Łacińskiej. Część planów wyszła na jaw – przypominają media. Bywały bardzo wyszukane.

Dostali zgodę na tajne operacje. Tak zdecydował Trump
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dostali zgodę na tajne operacje. Tak zdecydował Trump

CIA, tabletki z trucizną i wybuchowe cygaro

Gdy w 1954 roku demokratycznie wybrany lewicowy prezydent Gwatemali Jacobo Arbenz Guzman został obalony w wyniku puczu, administracja ówczesnego prezydenta USA Dwighta Eisenhowera określiła to jako bunt społeczeństwa przeciwko komunistycznemu rządowi sprzymierzonemu z ZSRR – przypomniał dziennik "New York Times".

Z odtajnionych wiele lat później dokumentów wiadomo jednak, że pucz był wspierany przez CIA, a sam Eisenhower zatwierdził wniosek o bombowce dla rebeliantów. Media podkreślają, że Jacobo Arbenz Guzman naraził się wielkiej amerykańskiej firmie produkującej owoce tropikalne United Fruit Company, usiłując odebrać jej nieużywane grunty i podzielić je między rolników.

Fidel Castro i Che Guevara
Fidel Castro i Che Guevara
Źródło: PAP/EPA

Po rewolucji kubańskiej z 1959 roku na celowniku CIA znalazł się jej lider Fidel Castro. Amerykańska agencja kreśliła plany inwazji na Kubę i zamachu na komunistycznego przywódcę. W 1961 roku zorganizowała nieudany desant kubańskich emigrantów na wyspę, który przeszedł do historii jako inwazja w Zatoce Świń.

Według raportu senackiej komisji ds. wywiadu, przytaczanego przez "NYT", CIA opracowała co najmniej osiem planów zamachu na życie Castro. Jeden z nich zakładał "posłużenie się osobami z półświatka" i został częściowo wprowadzony w życie: na Kubę wysłano tabletki z trucizną i zespoły, które miały brać udział w akcji.

Wśród niezrealizowanych pomysłów było podrzucenie kubańskiemu przywódcy trującego albo wybuchowego cygara lub stroju do nurkowania, zakażonego bakteriami gruźlicy. Rozważano też podłożenie muszli z materiałami wybuchowymi w miejscu, w którym nurkował.

Trump skrócił mu karę więzienia. "Miej wspaniałe życie, George"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump skrócił mu karę więzienia. "Miej wspaniałe życie, George"

Dekady tajnych operacji w Ameryce Łacińskiej

CIA działała również w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Agencja wspomagała dysydentów, którzy w 1961 roku zamordowali autorytarnego przywódcę Dominikany Rafaela Trujillo.

W Boliwii finansowała wojskowy zamach stanu z 1964 roku, a agent CIA towarzyszył oddziałowi boliwijskich żołnierzy, którzy w 1967 roku schwytali i zabili Ernesto "Che" Guevarę – podała stacja BBC.

Nie ma dowodów na bezpośredni udział CIA w zamachu stanu pod wodzą Augusto Pinocheta w Chile z 1973 roku, ale z odtajnionych dokumentów wynika, że przed puczem agencja starała się destabilizować obalony wtedy rząd socjalistycznego prezydenta Salvadora Allende. Agencja wydała miliony dolarów na antyrządową propagandę, blokowała międzynarodowe pożyczki dla Chile i podsycała strajki.

Ambasada USA na Kubie
Ambasada USA na Kubie
Źródło: public domain | US Department of State

Według BBC CIA działała również na rzecz osłabienia socjalistycznego rządu prezydenta Brazylii Joao Goularta i była zaangażowana w tzw. Operację Brother Sam, w ramach której armia USA była gotowa do wsparcia wojskowego puczu z 1964 roku. Zamach stanu odsunął Goularta i rozpoczął trwającą do 1985 roku dyktaturę wojskową w tym kraju.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Kawę na ławę"
Kawa

Oglądaj "Kawę na ławę"
NA ŻYWO

Kawa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
KubaCIAUSADonald TrumpChileGwatemalaBoliwiaAmeryka Południowa
Czytaj także:
imageTitle
Ciężarówka jechała prosto w kolarzy. "To już przesada"
EUROSPORT
Yayoi Kusama
Na jej wystawy ustawiają się kolejki. Jak Yayoi Kusama została królową Instagrama?
Maciej Wacławik
Piotr Alexewicz podczas XIX Konkursu Chopinowskiego
Finał Konkursu Chopinowskiego. Wieczorem koncert jedynego Polaka
WARSZAWA
Śmiertelny wypadek na Filipinach
Drzewo zmiażdżyło dom. Nie żyje rodzina
METEO
Lamborghini Volkswagen samochód auto
Auto elektryczne luksusowej marki pod znakiem zapytania
BIZNES
Pies i lis wpadły do nieużywanej studni
Pies i lis na dole głębokiej studni. "Przytulały się"
Łódź
Władimir Putin
"Ta wojna już trwa"
Jacek Tacik
Wolontariusze Czerwonego Półksiężyca przygotowują pomoc humanitarną dla Strefy Gazy w Egipcie
Jest nowy 60-dniowy plan dla Gazy
38-latek został zatrzymany na gorącym uczynku
Od miesięcy ukrywał się w lesie. Wpadł, kiedy włamał się do domu
Lublin
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Pożar składowiska odpadów. Strażacy zlokalizowali źródło
Lublin
Lewis Hamilton jest kierowcą Ferrari
Tragedia o włos. Pałąk z tytanu uratował głowę Hamiltona
EUROSPORT
Sztuczna inteligencja, AI, szpital, pacjenci
Częste pomyłki AI w medycynie. Niepokojące wyniki badań
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Ten rodzaj centrów handlowych deweloperzy budują na potęgę
BIZNES
Donald Trump
Łódź podwodna "narkoterrorystów" zniszczona. Trump: to zaszczyt
pap_20231003_06H
"Bezczelność wobec Polski". Niemiecki dziennik o słowach byłego kanclerza
imageTitle
Strzał w nodze i płacz. "Oglądanie tego jest nie do zniesienia"
EUROSPORT
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
imageTitle
Ledwo się wprowadził, a już się pakuje. Najszybsza dymisja
EUROSPORT
Bojownicy Huti biorą udział w proteście przeciwko Izraelowi. Sana, Jemen, 29 sierpnia 2025 roku
Rebelianci wdarli się do placówki ONZ
Kościół, krzyż, ławy kościelne, wnętrze kościoła
Kościół liczy wiernych
Polska
Dziennikarz niezależny Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini w Strefie Gazy
Ciągła praca, głód i ataki. "Nigdy nie wahałem się ani jednego dnia”
Aleksandra Koszowska
Muchomor plamisty
Ten internetowy trend "może doprowadzić do tragedii"
METEO
Władimir Putin
Czego Putin zażądał w rozmowie z Trumpem?
Bojownik grupy terrorystycznej Hamas
USA: Hamas planuje ataki na cywilów w Strefie Gazy
Prezydent Republiki Serbskiej Milorad Dodik
Prorosyjski nacjonalista odsunięty. Jest tymczasowa prezydentka
imageTitle
Djoković ma rekord i bukuje bilety do Turynu
EUROSPORT
Izraelskie wojsko przy granicy Strefy Gazy
Ten kraj ma stanąć na czele sił międzynarodowych w Strefie Gazy
Zorza w Dębkach (Pomorskie)
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską
METEO
Protest pod hasłem "No Kings" w Los Angeles
Miliony przeciwników Trumpa na ulicach
imageTitle
Chcą powrotu Rosjan. List, sonda i zaskakujące argumenty
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica