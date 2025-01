Setki par wzięły ślub w Tajlandii po wejściu w życie prawa legalizującego małżeństwa jednopłciowe. - To najszczęśliwszy dzień mojego życia - mówi CNN Pisit Sirihiranchai, który w czwartek poślubił swojego partnera.

W czwartek w Tajlandii weszło w życie prawo zezwalające na małżeństwa osób tej samej płci. Kraj jest trzecim w Azji, po Tajwanie i Nepalu , który wprowadził takie przepisy. Dzień świętowano hucznie - tajlandzki parlament przystrojono w tęczowe flagi, a w całym kraju setki par wzięły ślub. Organizacje zajmujące się prawami osób LGBT liczą na to, że w czwartek uda się finalnie zarejestrować dokładnie 1448 małżeństw - liczba ta odnosi się do paragrafu w kodeksie cywilnym z historyczną zmianą prawa.

Setki ślubów par jednopłciowych w Tajlandii

- Chcemy stabilizacji w życiu, finansowej i osobistej (...). Pracuję w branży medycznej i wiem, że czasami trzeba podjąć krytyczne decyzje. Widziałam przypadki, w których nikt nie mógł ich podjąć i muszą to zrobić rodzice (...). Nie chcemy, żeby nam się to przytrafiło - podkreśliła z kolei 33-letnia Vorawan Ramwan, która wzięła ślub z 47-letnią Antichą Sangchą.

- To najszczęśliwszy dzień mojego życia. Nareszcie mogliśmy zrobić to, na co czekaliśmy przez długi czas. Teraz jesteśmy pełną rodziną - zaznaczył w rozmowie z CNN Pisit Sirihiranchai, który poślubił swojego partnera o imieniu Chanathip.