Wybory w Nowym Jorku Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Drony nad lotniskami

Lotniska w Brukseli i Liege zostały tymczasowo zamknięte po zgłoszeniu w ich pobliżu obecności dronów - informuje Reuters.

We wrześniu lotniska w Kopenhadze i Oslo musiały zostać tymczasowo zamknięte z powodu dostrzeżenia dronów, a w zeszły weekend drony widziano również nad belgijską wojskową bazą lotniczą.

2. Nowojorczycy wybrali burmistrza

Kandydat demokratów Zohran Mamdani wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku. 34-letni polityk określający się jako demokratyczny socjalista będzie pierwszym muzułmaninem na czele władz największego miasta Ameryki. Był to jedno z wielu wyborczych zwycięstw demokratów w całym kraju.

Głosowanie w Nowym Jorku Źródło: SARAH YENESEL/PAP/EPA

3. Wyrok dla Doriana

W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie Doriana S., skazanego za gwałt i zabójstwo 25-letniej Lizy w 2024 roku w centrum stolicy.

Sąd niższej instancji wydał wyrok dożywocia w systemie terapeutycznym. We wtorek to orzeczenie zostało podtrzymane.

4. Brejza kontra Kaczyński

Jarosław Kaczyński pojawił się na rozprawie zainicjowanej prywatnym aktem oskarżenia europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. Prezes PiS mówił przed sądem o tym, skąd wynikała jego wypowiedź o rzekomych "odrażających przestępstwach" Brejzy.

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, sąd przede wszystkim zadawał pytania Kaczyńskiemu i wysłuchał jego wypowiedzi. Sprawa nie zakończyła się na dzisiejszym posiedzeniu i wyznaczono termin następnej rozprawy - na 9 grudnia.

5. Konfederacja stanie w obronie Ziobry?

Prokuratura chce postawić politykowi Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze łącznie 26 zarzutów i zwróciła się do Sejmu o uchylenie jego immunitetu i zgodę na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler zapowiedział w "Kropce nad i" w TVN24, że zagłosuje przeciwko uchyleniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Jak dodał, jest przekonany, że "większość jego klubu, jeżeli nie cały, zagłosuje w taki sposób".

6. Katastrofa samolotu w USA

Samolot firmy transportowej UPS rozbił się krótko po starcie w pobliżu lotniska w Louisville w amerykańskim stanie Kentucky - przekazała stacja CNN.

W wyniku wypadku zginęło co najmniej 7 osób, a 11 zostało rannych. Polityk stwierdził jednak, że spodziewa się, że bilans ofiar wzrośnie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD