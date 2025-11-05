Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Drony nad lotniskami, wybory w Nowym Jorku, wyrok dla Doriana S.

shutterstock_727961476
Wybory w Nowym Jorku
Źródło: Reuters
Lotniska w Brukseli i Liege zostały tymczasowo zamknięte po zgłoszeniu w ich pobliżu obecności dronów. Kandydat demokratów Zohran Mamdani wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku. Zapadł wyrok w sprawie Doriana S., skazanego za gwałt i zabójstwo 25-letniej Lizy. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 5 listopada.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Drony nad lotniskami

Lotniska w Brukseli i Liege zostały tymczasowo zamknięte po zgłoszeniu w ich pobliżu obecności dronów - informuje Reuters.

We wrześniu lotniska w Kopenhadze i Oslo musiały zostać tymczasowo zamknięte z powodu dostrzeżenia dronów, a w zeszły weekend drony widziano również nad belgijską wojskową bazą lotniczą.

Drony nad lotniskami. Ruch wstrzymany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Drony nad lotniskami. Ruch wstrzymany

BIZNES

2. Nowojorczycy wybrali burmistrza

Kandydat demokratów Zohran Mamdani wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku. 34-letni polityk określający się jako demokratyczny socjalista będzie pierwszym muzułmaninem na czele władz największego miasta Ameryki. Był to jedno z wielu wyborczych zwycięstw demokratów w całym kraju.

Głosowanie w Nowym Jorku
Głosowanie w Nowym Jorku
Źródło: SARAH YENESEL/PAP/EPA

3. Wyrok dla Doriana

W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie Doriana S., skazanego za gwałt i zabójstwo 25-letniej Lizy w 2024 roku w centrum stolicy.

Sąd niższej instancji wydał wyrok dożywocia w systemie terapeutycznym. We wtorek to orzeczenie zostało podtrzymane.

4. Brejza kontra Kaczyński

Jarosław Kaczyński pojawił się na rozprawie zainicjowanej prywatnym aktem oskarżenia europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. Prezes PiS mówił przed sądem o tym, skąd wynikała jego wypowiedź o rzekomych "odrażających przestępstwach" Brejzy.

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, sąd przede wszystkim zadawał pytania Kaczyńskiemu i wysłuchał jego wypowiedzi. Sprawa nie zakończyła się na dzisiejszym posiedzeniu i wyznaczono termin następnej rozprawy - na 9 grudnia.

Brejza kontra Kaczyński w sądzie. Będzie ciąg dalszy
Dowiedz się więcej:

Brejza kontra Kaczyński w sądzie. Będzie ciąg dalszy

Polska

5. Konfederacja stanie w obronie Ziobry?

Prokuratura chce postawić politykowi Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze łącznie 26 zarzutów i zwróciła się do Sejmu o uchylenie jego immunitetu i zgodę na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler zapowiedział w "Kropce nad i" w TVN24, że zagłosuje przeciwko uchyleniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Jak dodał, jest przekonany, że "większość jego klubu, jeżeli nie cały, zagłosuje w taki sposób".

Jak Konfederacja zagłosuje w sprawie Ziobry? Wipler w "Kropce nad i" zapowiada
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jak Konfederacja zagłosuje w sprawie Ziobry? Wipler w "Kropce nad i" zapowiada

Polska

6. Katastrofa samolotu w USA

Samolot firmy transportowej UPS rozbił się krótko po starcie w pobliżu lotniska w Louisville w amerykańskim stanie Kentucky - przekazała stacja CNN.

W wyniku wypadku zginęło co najmniej 7 osób, a 11 zostało rannych. Polityk stwierdził jednak, że spodziewa się, że bilans ofiar wzrośnie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USANowy JorkBelgiaDronyKrzysztof BrejzaJarosław KaczyńskiKonfederacjaZbigniew ZiobroLotnictwoNajważniejsze informacje
Czytaj także:
imageTitle
Barcelona rusza na podbój Belgii. Lewandowski patrzy w przyszłość
Najnowsze
Kopalnia Staszic
Silny wstrząs na Śląsku
Polska
W cukierkach były igły krawieckie
I cukierek, i psikus. Masz się wściekać albo bać
Klaudia Ziółkowska, Justyna Suchecka
Władimir Putin
Pobór do wojska przez cały rok. Putin podpisał ustawę
Zohran Mamdani
Nowojorczycy wybrali burmistrza
Ciemny dym nad lotniskiem w Louisville
Samolot transportowy rozbił się w pobliżu lotniska
Jesień, pogodnie
Czeka nas pogodny dzień, na termometrach do 15 st. C
METEO
imageTitle
Bandycki faul i łzy w Lidze Mistrzów. Paryż wstrzymał oddech
EUROSPORT
GettyImages-2244518786
Zwycięstwo w cieniu kontrowersji. Bayern lepszy w hicie Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Courtois nie uratował Realu. Liverpool znów lepszy
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk miał postawić ultimatum. Wiceminister: premier powiedział jasno
Polska
imageTitle
Wielka szansa Polaka. W perspektywie Usyk
EUROSPORT
Zohran Mamdani
Trump przestrzega przed nim nowojorskich Żydów. Ona twierdzi co innego
shutterstock_2044480022
Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Pożar lakierni w Łężycach
Pożar lakierni pod Gdynią "opanowany"
Trójmiasto
imageTitle
Zabawne wideo ze Szczęsnym i z Lewandowskim
EUROSPORT
Ursus arctos marsicanus
Poszła nakarmić kury, zamiast nich znalazła niedźwiedzia
METEO
shutterstock_727961476
Drony nad lotniskami. Ruch wstrzymany
BIZNES
imageTitle
Arsenal wypunktował Slavię. Jest liderem Ligi Mistrzów
EUROSPORT
04 2000 kropka gosc-0002
Jak Konfederacja zagłosuje w sprawie Ziobry? Wipler w "Kropce nad i" zapowiada
Polska
hakerzy, dezinformacja
"Być może mówimy o jakiejś zorganizowanej akcji"
BIZNES
Ting Kau Bridge w Hongkongu
Takiego października jeszcze w Hongkongu nie było
METEO
Grzegorz Braun
Braun z nagrodą od propagandowej białoruskiej fundacji. "Dowód, w czyim interesie działa"
Polska
imageTitle
Szubarczyk przy jednym stole z O'Sullivanem
EUROSPORT
Włodzimierz Czarzasty
"Trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: 'jak podniesiesz łeb, to ci go odstrzelimy'"
Polska
imageTitle
"To jest skandal, który nie ma sobie równych". Gromy w prezesa PKOl
EUROSPORT
Gopichand Hinduja zmarł w wieku 85 lat
Zmarł najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii
BIZNES
Ulica Wileńska zostanie przebudowana
Dwa warianty przebudowy Wileńskiej. Ruszają konsultacje
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Zły podpis pod wnioskiem w sprawie Ziobry? Prokuratura wyjaśnia
Polska
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
"Polska może prześcignąć Wielką Brytanię w ciągu dekady"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica