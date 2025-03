Szczyt, Oscary, lądowanie na księżycu

W Londynie odbył się międzynarodowy szczyt poświęcony Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zabrał głos w sprawie relacji z Donaldem Trumpem. Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki przedstawił program wyborczy. Wręczono Oscary. Papież Franciszek zwrócił się do wiernych. Oto siedem rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 3 marca.

1. Szczyt w Londynie w sprawie Ukrainy

Starmer: Wielka Brytania, Francja i inne państwa będą pracowały z Ukrainą nad planem, by zakończyć walkę

2. Zełenski: mogę odbudować relacje z Trumpem

Podczas spotkania Wołodymyra Zełenskiego, Donalda Trumpa i J.D. Vance'a doszło do ostrej wymiany zdań

3. Gala Oscarowa

W Dolby Theatre przy Hollywood Boulevard w Los Angeles odbyła się 97. ceremonia wręczenia Oscarów. Po raz pierwszy w roli gospodarza pojawił się Conan O'Brien. Pierwsze Oscary trafiły do "Anory", "Emilii Perez" i "Wicked".

4. Nawrocki przedstawił program wyborczy

5. Papież zwrócił się do wiernych

Stan przebywającego w szpitalu papieża przez całą niedzielę pozostawał stabilny - poinformował w niedzielnym komunikacie Watykan. Franciszek nie ma gorączki i nie wymaga już nieinwazyjnej mechanicznej wentylacji, a wyłącznie tlenoterapii o wysokim przepływie. Wcześniej w niedzielę Watykan opublikował również napisany przez papieża tekst na Anioł Pański, w którym Franciszek podziękował za modlitwy kierowane przez wiernych na całym świecie. "Czuję waszą serdeczność i bliskość" - zapewnił. Niedziela to 17. dzień pobytu papieża w rzymskiej Poliklinice Gemelli, gdzie znajduje się z powodu obustronnego zapalenia płuc.

6. Cyberatak na Polską Agencję Kosmiczną

W Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA doszło do cyberataku. Krótko po wykryciu włamania do systemów komputerowych, agencja została odłączona od internetu. Rozpoczęto dochodzenie, kto odpowiada za to działanie.