Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 19 maja. Diamenty z Rosji, zamknięte parki narodowe, "nowa" planeta wielkości Ziemi

1. Rusza szczyt G7 w Japonii

Urzędnik powiedział, że na tym etapie nie dojdzie do porozumienia, ale jest przekonany, że rozmowy między przywódcami w Hiroszimie w Japonii w dniach 19-21 maja otworzą drzwi do wprowadzenia sankcji.

2. Kacper Tekieli zginął w szwajcarskich Alpach

"Był najcudowniejszy. He was the most beautiful Person in the world" - taki wpis pojawił się na profilu Justyny Kowalczyk na Facebooku w czwartek.