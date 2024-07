Sześć ciał w luksusowym hotelu. Świadkowie o przyczynie zbrodni i wielkich pieniądzach

We wtorek po południu w jednym z pokojów ekskluzywnego hotelu Grand Hyatt Erawan w Bangkoku znaleziono ciała sześciorga osób . Choć goście zameldowali się w różnych pokojach, ich zwłoki znaleziono w jednym. Na miejscu nie było śladów walki, a apartament był zamknięty od wewnątrz. Prawdopodobną przyczyną zgonu grupy było zatrucie cyjankiem - przekazała tajlandzka policja.

Świadkowie o przyczynie zbrodni

Motywem zbrodni miały być długi, jakie Chong zaciągnęła u pięciorga pozostałych ofiar. Jak informuje "The Bangkok Post", na podstawie zeznań świadków funkcjonariusze wstępnie ustalili, że Chong zachęcała pozostałe osoby do inwestowania we wskazane przez siebie projekty budowlane. Wśród projektów tych była m.in. budowa szpitala w Japonii, na którą namówione małżeństwo - znajdujące się wśród ofiar z hotelu - przekazało kobiecie około 10 mln tajlandzkich batów (równowartość miliona złotych). Całkowita wartość zaciągniętych przez 56-latkę długów nie została jeszcze oszacowana.