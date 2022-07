Szef NASA Bill Nelson w wywiadzie ostrzega przed chińskim programem kosmicznym

Chiny od lat realizują ambitny program podboju kosmosu, a ostatnią jego odsłoną było wystrzelenie na początku czerwca załogowego statku z trzema tajkonautami - jak nazywa się astronautów w Chinach - na pokładzie. Ich misją jest zakończenie prac montażowych na stałej orbitalnej stacji kosmicznej. Szef amerykańskiej agencji NASA Bill Nelson w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild" wyraził obawę, że gdyby doszło do budowy planowanej przez Pekin stacji księżycowej, ChRL mogłaby odmówić innym krajom dostępu do naturalnego satelity Ziemi.

"Musimy być bardzo zaniepokojeni tym, że Chiny wylądują na Księżycu i powiedzą: 'To jest teraz nasze, a wy trzymajcie się z dala'" - powiedział Bill Nelson w sobotnim wywiadzie dla "Bilda. Dodał, że "program kosmiczny Chin jest wojskowym programem kosmicznym".

W przeciwieństwie do amerykańskiego programu Artemis, Chińczycy nie są skłonni do dzielenia się wynikami swoich badań i współużytkowania Księżyca - zaznaczył szef NASA . I oświadczył: "Trwa nowy wyścig w kosmosie - tym razem z Chinami".

"Jak myślicie, co dzieje się na chińskiej stacji kosmicznej?"

Zapytany o to, jakie cele militarne Chiny mogą realizować w przestrzeni kosmicznej, Nelson odpowiedział: "Cóż, jak myślicie, co dzieje się na chińskiej stacji kosmicznej? Uczą się tam jak niszczyć obce satelity". Ponadto Nelson z ubolewaniem odniósł się do chińskiej kradzieży technologii: "Chiny są dobre, bo kradną cudze pomysły i technologie."